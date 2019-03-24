巴塞爾表展／勞力士遊艇新尺寸 GMT藍黑圈也換新鍊帶

2019-03-24 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



勞力士在2019年巴塞爾表展推出的全新腕表，以腕表細節的變化讓不同系列有更豐富的選擇。最備受討論的自然是勞迷暱稱「蝙蝠俠」（Batman）的藍黑雙色表圈GMT-Master II，延續去年紅藍雙色Cerachrom陶瓷「可樂圈」款，推出搭配五珠鍊的Jubilee紀念型表帶款，同時也換上新一代 3285 型機芯，備受好評。

今年重點之一則是全新以42毫米尺寸登場的蠔式恒動遊艇名仕型（Oyster Perpetual Yacht-Master 42），是Yacht-Master系列在既有的37毫米、40毫米之後，全新推出的42毫米選擇，放大表徑更貼近當今消費者對運動表的喜好。 換上新一代 的3235型機芯的蠔式恒動遊艇名仕型42，備有70小時動力儲存功能。表殼採18K白金材質，可雙向旋轉的Cerachrom表圈則是霧面的啞黑色，搭配立體刻度及數字，整體設計簡約洗鍊，是真正的低調奢華。配有Oysterflex表帶。