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想騙人生女兒！超模Coco的4歲女兒比你還會擺pose

2019-03-24 15:45聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

加拿大超模Coco Rocha向來有「pose女王」的稱號，因為她一分鐘可以變換75個不同拍照姿勢，真的非常驚人。目前30歲的她工作量雖然不如昔日，但話題度絲毫不減當年，這一切都要歸功於她4歲女兒Ioni James Conran！

Ioni James Conran是Coco Rocha與丈夫James Conran的第一個孩子，2016年出生的這位小妞，完全繼承超模媽媽擺pose的天分，她在媽媽的IG上幾乎成了主角，同時也有自己的帳號。從小就跟著媽媽到處工作的她，耳濡目染之下培養超強的鏡頭感，肢體動作也非常協調，信手捻來就是專業的pose，兩歲就登上Bonpoint、 Jean Paul Gaultier的伸展台走秀，而且絲毫不怯場。

從小就和媽媽合作過許多拍攝的Ioni James Conran，近日又因為俄羅斯版Vogue雜誌的一組照片成為網友熱議的焦點，穿著條紋上衣搭配水手帽的她一下直視鏡頭眼神非常專注搭配插腰的動作，一下又溫柔婉約轉移目光流露出嬌羞的感覺，或是手托下巴擺出古靈精怪的表情，超多變的樣貌簡直讓媽媽淪為背景，大家的目光都被這個4歲小妞給吸引了！

Coco Rocha之前受訪曾表示，如果女兒不走模特兒這行她覺得很ok，但如果她想嘗試，身為母親一定會盡力協助。看Ioni James Conran這麼有天賦，不當模特兒實在太可惜了！

Ioni James Conran信手拈來都是專業pose。圖／摘自IG
Ioni James Conran信手拈來都是專業pose。圖／摘自IG
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Ioni James Conran跟媽媽一起看秀。圖／摘自IG
Ioni James Conran跟媽媽一起看秀。圖／摘自IG
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Ioni James Conran讓媽媽淪為背景。圖／摘自IG
Ioni James Conran讓媽媽淪為背景。圖／摘自IG
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Ioni James Conran兩歲就和媽媽一起為Jean Paul Gaul...
Ioni James Conran兩歲就和媽媽一起為Jean Paul Gaultier走秀。圖／摘自IG
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從小就和媽媽合作過許多拍攝的Ioni James Conran，近日又因為俄羅斯...
從小就和媽媽合作過許多拍攝的Ioni James Conran，近日又因為俄羅斯版Vogue雜誌的一組照片成為網友熱議的焦點。圖／摘自IG
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兩歲的Ioni James Conran為Bonpoint走秀。圖／摘自IG
兩歲的Ioni James Conran為Bonpoint走秀。圖／摘自IG
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從小就和媽媽合作過許多拍攝的Ioni James Conran面對鏡頭非常自在。...
從小就和媽媽合作過許多拍攝的Ioni James Conran面對鏡頭非常自在。圖／摘自IG
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模特兒工作俄羅斯

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