戒不了的「圓點控」 春夏新款就是百搭不過時

2019-03-24 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



沒有季節限制的波卡圓點圖樣（Polka dot），經典不過時的特性是許多人熱愛的穿搭元素之一。每季都會打造不同圓點單品的Marc Jacobs在今年春夏除了將圓點運用在服裝上，更延伸到包款中。而agnès b. Voyage包款系列同樣也將圓點作為主要設計重點。

Marc Jacobs以米色烏干紗搭配植絨圓點貼片打造蝴蝶結領襯衫，圓點貼片為性感透膚的襯衫注入甜美復古氣息，同款式的層次小澎裙則是用內有彈性網紗設計的波浪緄邊維持完美立體弧線。包款方面也少不了圓點元素，更以不同的表現手法增添變化。像是迷你Grind方塊包就用黑色圓點切割鏤空牛皮，內襯著貼滿不規則立體膠片裡布，非常率性有型。薄荷綠牛皮Tag Tote標籤托特包則配上白色大圓點，清新甜美。而人氣包款Snapshot和Hipshot包，以及眾多小皮件、背帶也都換上圓點圖紋。