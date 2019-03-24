影／麗寶樂園搭摩天輪 萌玩偶陪搭完再帶回家

2019-03-24 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



麗寶樂園的全台最大摩天輪天空之夢，推出全新造型主題車廂，以摩天輪吉祥物「好萌貓」、「白寶」為主題，量身打造特製車廂， 即日起至4月30日快閃價雙人799元，超萌玩偶陪搭還直接帶回家。

麗寶樂園設計團隊打造了高90公分的好萌貓玩偶，遊客可在座位上與好萌貓並肩而坐，一旁還有貓爪造型抱枕，就連椅背上還有隱藏其中的好萌貓蹤影，將是貓奴們喜歡打卡的車廂。