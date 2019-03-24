鋼琴樂壇好熱鬧！前有辛特戶柏 後有齊瑪曼

2019-03-24 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



波蘭傳奇鋼琴家齊瑪曼，3月底即將來台舉行獨奏會，是盛春時節古典樂壇最引人美事。62歲的他，是當今公認鋼琴當代大師級之一；樂評家劉岠渭認為，他是壯齡鋼琴家中彈蕭邦最佳者。想聆聽傳奇，得早點把握機會。

齊瑪曼18歲贏得全球指標性鋼琴大賽之一蕭邦國際鋼琴比賽首獎，從此在樂壇平步青雲。在琴音獨具靈性、色彩精緻豐富又甚富層次外，他也以獨特堅持聞名：為不讓各地不同鋼琴破壞他的詮釋，他演出時總自帶調音師和鋼琴鍵盤；為貼切演出心境，他不到演出將至，不公布曲目。

齊瑪曼的堅持，也表現在想法主張。早年他自帶平台鋼琴演奏，2001年911恐怖攻擊事件後，他赴美演奏，紐約甘迺迪機場的海關官員擔心他鋼琴有問題，最後銷毀，讓他對美種下不快；2009年，他不滿美國準備在波蘭部署飛彈防禦系統，在美演出時宣布再也不到美演奏，並說出名言「別染指我的國家」。

齊瑪曼獨奏會3月31日、4月3日、4月6日起分別在台北國家音樂廳、新竹市文化局演藝廳音樂廳、台中國家歌劇院大劇院舉行，曲目已公布是布拉姆斯f小調第三號鋼琴奏鳴曲和蕭邦四首詼諧曲。

萬一錯過齊瑪曼，也有其他優秀音樂會可選擇。奧地利鋼琴家辛特戶柏，維也納正統音樂訓練出身，也擁抱當代音樂，2001年曾為德國導演麥可‧漢內克名作《鋼琴教師》演奏配樂，近年更挑戰極具社會意識的波蘭裔美國作曲家熱夫斯基的〈不屈之民〉36段變奏曲。