65年不換的味噌老醬汁！3間「味噌控」必吃的名古屋B級美食

2019-03-23 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



名古屋人愛吃味噌有口皆碑，而主宰名古屋美食的要角「八丁味噌」，擁有獨特的食材特性，勾勒出日本東海地區的飲食脈絡，如最具人氣的味噌豬排、味噌串燒，還有味噌烏龍麵等料理，都是由「八丁味噌」延伸出的在地B級美食。

依據2018年的調查資料顯示，「味噌美食」在針對台灣訪日旅客進行的日本中部地區魅力主題票選中拔得頭籌。名古屋地區的八丁味噌，僅使用大豆與鹽製成，在味噌界的發酵時間最長，具有味噌味重、豆味濃郁、鹹中帶甜的特色，被評為名古屋味噌美食的精髓。

由於豆味噌具有吸附食材香氣與乳化油脂的特性優異，適合搭配肉類或作為沾醬使用。例如連鎖的矢場味噌豬排，就是使用味噌醬淋上豬排享用。而位於知名景點「大通商店街」當中的SUZUYA（すゞ家），則是將豬排採「沾」味噌醬的方式品嚐，而且每片豬排去筋去血管，口感鮮嫩，帶出豬排的鮮美滋味。

以八丁味噌為基底燉煮的味噌關東煮，同樣也是令人食指大動。老字號立食居酒屋「のんき屋」人情味濃，料理絕贊，在地人從小吃到大。如同台灣老店一般，のんき屋的滷汁只追加、不更換，乃是已經熬煮65年的老滷汁，只以豆味噌及砂糖調整醬汁比例。

招牌的味噌關東煮中，有大根蘿蔔、雞蛋、魚丸、豆腐、芋頭、魚板、牛蒡天婦羅、蒟蒻及豬腸，每樣皆以味噌煮透，入口後餘味無窮；現炸的豬肉串，除沾取味噌醬外，也可以沾取照燒醬或醬油食用，滿足不同味蕾的需求。

「味噌烏龍麵」，是以八丁味噌為基底、搭配其他味噌調出不同口味，名店都有自家的獨門湯頭。顧客回流率近乎百分之百的味噌烏龍麵專門店「煮込みうどん 二橋」，口味除了經典的八丁味噌之外，亦可選擇來自日本各地知名的味噌。店內高人氣的祕方，就是老闆依據味噌的特性自行研發不同的調和高湯，將最好的味道呈現給不同喜好的客人，搭配上手工製作的生烏龍麵，讓麵體不易軟爛，吃到最後一口都很彈牙。

SUZUYA（すゞ家）

地址：愛知縣名古屋市中區大須3-11-17

NONKI屋（のんき屋）

地址：愛知縣名古屋市西區名駅2-18-6

岡崎 二橋