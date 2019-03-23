巴塞爾表展／番外篇！域峰表上山下海到日本
今年巴塞爾鐘表展與以往最大的不同，便是Swatch集團的整體缺席；而跟著反思大型表展必要性、最後決定退出的許多獨立品牌中，包括擁有280年歷史、瑞士第二古老製表品牌域峰（Favre-Leuba）。其實早在瑞士表展開始前，擅長上山下海的域峰表便在日本舉辦年度新品發表活動，搶先曝光包括經典Raider Bivouac 9000腕表全新黑色版、Raider Ses Sky系列與Harpoon系列新品，比起在大品牌夾殺的大型表展上，這樣的方式或許能讓小型獨立品牌更能聚焦於與實際消費者的溝通。
域峰表今年表款大致上以推出新配色為主，每個系列都有更豐富的選擇。最經典的登山表Raider Bivouac 9000，是第一只能夠以無液氣壓計測量高度和氣壓至海拔9000米高度的腕表，自2017年「復活」以來以僅有灰色面盤的款式，今年推出黑色款作為另外一種選擇，主要考量表盤資訊的最佳可讀性。而下半年也會提供配有RECCO®雪地救援系統的黑色防彈背心材質克維拉（Kevlar） 纖維表帶選項。海空兩用的Raider Sea Sky系列計時碼表，新款推出是1970年代最流行的橘、黃色表盤，牛皮表帶縫線也有同色配襯 。Harpoon與Deep Blue兩大熱賣的潛水表款，則都推出黑面新色。
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