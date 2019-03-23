巴塞爾表展／番外篇！域峰表上山下海到日本

2019-03-23 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



今年巴塞爾鐘表展與以往最大的不同，便是Swatch集團的整體缺席；而跟著反思大型表展必要性、最後決定退出的許多獨立品牌中，包括擁有280年歷史、瑞士第二古老製表品牌域峰（Favre-Leuba）。其實早在瑞士表展開始前，擅長上山下海的域峰表便在日本舉辦年度新品發表活動，搶先曝光包括經典Raider Bivouac 9000腕表全新黑色版、Raider Ses Sky系列與Harpoon系列新品，比起在大品牌夾殺的大型表展上，這樣的方式或許能讓小型獨立品牌更能聚焦於與實際消費者的溝通。