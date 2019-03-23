親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線缺失改善
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

民進黨總統初選時程擬延一周 人選最快4月17日出爐

建中一年18%學生出走 管中閔：非常可怕的警訊

巴塞爾表展／番外篇！域峰表上山下海到日本

2019-03-23 18:19聯合報 記者孫曼╱即時報導

今年巴塞爾鐘表展與以往最大的不同，便是Swatch集團的整體缺席；而跟著反思大型表展必要性、最後決定退出的許多獨立品牌中，包括擁有280年歷史、瑞士第二古老製表品牌域峰（Favre-Leuba）。其實早在瑞士表展開始前，擅長上山下海的域峰表便在日本舉辦年度新品發表活動，搶先曝光包括經典Raider Bivouac 9000腕表全新黑色版、Raider Ses Sky系列與Harpoon系列新品，比起在大品牌夾殺的大型表展上，這樣的方式或許能讓小型獨立品牌更能聚焦於與實際消費者的溝通。

域峰表今年表款大致上以推出新配色為主，每個系列都有更豐富的選擇。最經典的登山表Raider Bivouac 9000，是第一只能夠以無液氣壓計測量高度和氣壓至海拔9000米高度的腕表，自2017年「復活」以來以僅有灰色面盤的款式，今年推出黑色款作為另外一種選擇，主要考量表盤資訊的最佳可讀性。而下半年也會提供配有RECCO®雪地救援系統的黑色防彈背心材質克維拉（Kevlar） 纖維表帶選項。海空兩用的Raider Sea Sky系列計時碼表，新款推出是1970年代最流行的橘、黃色表盤，牛皮表帶縫線也有同色配襯 。Harpoon與Deep Blue兩大熱賣的潛水表款，則都推出黑面新色。

域峰Raider Sea Sky腕表黃色款搭配金屬鍊帶，44毫米精鋼表殼、自動上...
域峰Raider Sea Sky腕表黃色款搭配金屬鍊帶，44毫米精鋼表殼、自動上鍊機芯，12萬元。圖／域峰表提供
分享
域峰Harpoon黑面潛水腕表，46毫米精鋼表殼、FL301自動上鍊機芯，14萬...
域峰Harpoon黑面潛水腕表，46毫米精鋼表殼、FL301自動上鍊機芯，14萬5,000元。圖／域峰表提供
分享
域峰Raider Sea Sky腕表橘色款搭配皮革表帶，44毫米精鋼表殼、自動上...
域峰Raider Sea Sky腕表橘色款搭配皮革表帶，44毫米精鋼表殼、自動上鍊機芯，10萬5,000元。圖／域峰表提供
分享
域峰Harpoon黑面潛水腕表，46毫米精鋼表殼、FL301自動上鍊機芯，14萬...
域峰Harpoon黑面潛水腕表，46毫米精鋼表殼、FL301自動上鍊機芯，14萬5,000元。圖／域峰表提供
分享
域峰Raider Bivouac 9000腕表，48毫米鈦金屬表殼搭配有RECC...
域峰Raider Bivouac 9000腕表，48毫米鈦金屬表殼搭配有RECCO®雪地救援系統的黑色防彈背心材質克維拉（Kevlar） 纖維表帶。圖／域峰表提供
分享
域峰Deep Blue黑面潛水腕表，41或44毫米精鋼表殼、自動上鍊機芯，79,...
域峰Deep Blue黑面潛水腕表，41或44毫米精鋼表殼、自動上鍊機芯，79,000元。圖／域峰表提供
分享
域峰Deep Blue黑面潛水腕表，41或44毫米精鋼表殼、自動上鍊機芯，79,...
域峰Deep Blue黑面潛水腕表，41或44毫米精鋼表殼、自動上鍊機芯，79,000元。圖／域峰表提供
分享

瑞士

相關新聞

「懷石料理」配無敵海景！美食觀光列車「一萬三千尺物語」4月6日上路

2019-03-23 16:27

南投洋蔥炒蛋、北市壽喜燒 立委批營養午餐城鄉差距

2019-03-21 10:00

不只有最大的KAWS，漂浮地球也來了！還加上音樂與自轉

2019-03-23 18:02

與AI對話擂台賽 台大電資學院師生打敗業界奪冠

2019-03-23 17:57

閃亮水鑽的CHIARA FERRAGNI和Samantha Thavasa 叛逆甜美的小公舉快看

2019-03-23 17:43

小資女保養不怕預算有限！這幾款超夯「日系平價面膜」值得入手

2019-03-23 17:03

BAO BAO色彩新創意 前進外太空的無垠浩瀚

2019-03-23 17:01

LV高雄漢神專門店開幕 Ella露腿加持、時尚新鮮人盧廣仲繽紛穿搭一次就上手

2019-03-23 16:20

這幾款「彩色小包」超生火！小眾品牌＋繽紛糖果色時尚不怕撞包

2019-03-23 16:01

沾醬烤出鬆軟口感！日本60年老店「江戶川」鰻魚飯 4月17日首登台

2019-03-23 15:22

是「史努比」啊！DHC X Snoopy聯名洗卸限定組讓你每天心花開

2019-03-23 14:37

玫瑰控快掃貨！「歐舒丹玫瑰花園香氛系列」3款香氛霧可玩混搭

2019-03-23 13:49

裝飾小巧思 幫餐桌換上春裝

2019-03-23 13:29

巴塞爾表展／ VICTORINOX碳纖維大軍登場！消防員限量套組很亮眼

2019-03-23 13:19

德州燒烤 重口味 挑戰極限

2019-03-23 12:57

春季蔬食 私房菜 任你挑

2019-03-23 12:56

賭場火鍋 籌碼點菜玩噱頭

2019-03-23 12:55

巴塞爾表展／寶齊萊漂浮陀飛輪好神奇！翻過來底部金雕太驚豔

2019-03-23 12:06

樹德科大抱走德國iF設計大賽6獎 堪稱台灣得獎王

2019-03-23 11:52

小孩免費！4月兒童月 這7家飯店禮遇「小客人」

2019-03-23 11:36

37米、史上最大KAWS 趴著游進香港維多利亞港，網友大讚「好療癒」

2019-03-23 11:35

遊艇「貴森森」？ 台灣現在可合購

2019-03-23 08:51

巴塞爾表展／優雅蕭邦 飛行陀飛輪很紳士 牡丹花鮮豔盛開

2019-03-23 02:15

巴塞爾表展／寶格麗第5個超薄世界紀錄亮相 還有驚人超輕量48克

2019-03-23 00:56

巴塞爾表展／超帥熱門材質都在這！Bell & Ross青銅賽車 陶瓷潛水

2019-03-23 00:26

空調早販開跑 四合一冷暖氣崛起

2019-03-23 00:15

高CP值家電 百牌最新款亮相

2019-03-23 00:13

老是睡不飽？ 席夢思教你好眠訣竅

2019-03-23 00:09

鐵板燒也有「阿罵ㄟ滋味」！三杯透抽、金豬蘿蔔錢通通吃得到

2019-03-22 23:35

全球最知名上班族 島耕作推出史上最「台」日本漫畫

2019-03-22 21:59

盧廣仲出席LV活動變身心靈大師 穿繽紛外衣只是錦上添花

2019-03-22 19:19

飛去日本看棒球！軟銀鷹首設「海外球迷應援席」！還可上場玩棒球九宮格

2019-03-22 19:14

Ella冒險精神發揮到極致 就是「背後會有一個很帥的教練抱著我」

2019-03-22 19:10

巴塞爾表展／ZENITH全新擒縱結構好「震撼」雙陀飛輪可以按著轉

2019-03-22 18:59

天空藍雙人沙發好美！Crate and Barrel家具開倉特賣3折起

2019-03-22 18:21

威尼斯台灣館作品首度曝光 鄭淑麗探討影像監控社會

2019-03-22 15:55

美食家帶路！遊京都奈良 品嘗米其林三星美食

2019-03-22 14:38

超萌北極熊咖啡、俄羅斯軟糖、核桃酥 周遊西門町一日散策

2019-03-22 14:37

遊京都奈良 品嘗米其林三星美食

2019-03-22 14:31
看更多

熱門文章

4月起春遊補助！各縣市加碼出爐 南投最高拿2750元

2019-03-22 21:58

毛孩偷舔醬汁「洋蔥中毒」亡 10種狗不能吃的食物

2019-03-22 19:58

才吃過又餓了？ 專家提出六種解決之道

2019-03-23 07:13

男大生器捐救6個家庭 父想兒淚直流：我知道你在

2019-03-23 13:52

2款預防性下架降血壓藥 證實驗到第3種不純致癌物

2019-03-22 19:41

大型車注意了！彰化警方3月取締402件違規

2019-03-22 21:50

花六千元買精品皮夾送人 壽星打開竟見陌生人「證件」

2019-03-23 11:35

男友媽要求「全素婚宴」讓她超苦惱 網嘆：重點不是吃素！

2019-03-22 19:38

上班11hr領1千！他提離職卻收到讓人「傻眼翻」簡訊

2019-03-23 10:40

一開始很甜，最後卻很渣！「甘蔗男」正流行

2019-03-22 22:46

香皂又流行起來了！為什麼？

2019-03-23 12:58

每日星座運勢／天秤貴人運旺得協助 業務創好績效

2019-03-23 00:00

今各地有雨 吳德榮：北台灣濕冷到下周一

2019-03-23 07:46

借鏡歐美「路口瘦身」 車輛自然降速

2019-03-23 00:40

要命斑馬線…6都大盤點 啟動3年改善計畫

2019-03-23 00:05

「畫壇變調鳥」李錫奇辭世 享壽81歲

2019-03-22 20:30

每百人有近18人生這種病 台東人頭頸癌居冠

2019-03-23 08:20

沾醬烤出鬆軟口感！日本60年老店「江戶川」鰻魚飯 4月17日首登台

2019-03-23 15:22

北部明天下探14度 全台濕冷到下周二才放晴

2019-03-23 17:37

不明疼痛治不好 研究顯示可能缺乏維他命

2019-03-23 12:43

百歲人瑞跌倒骨折 術後開心行走

2019-03-23 11:34

高糖別碰！愛喝含糖飲料 95公斤小六童就醫

2019-03-22 23:44

退化性關節炎患者長期戴護膝 醫師：非正確方式

2019-03-23 12:19

【閱讀生活】戈婭／任何不一樣的生活，只是一個不一樣的日常

2019-03-23 06:00

飲食、活動一樣老婆膝蓋卻卡卡 醫師答案讓丈夫好心疼

2019-03-23 12:22

公路客運票價蘊釀漲價 初審建議漲幅15~20%

2019-03-23 14:34

只有這一天！打卡就抽「全球不限航點商務艙來回機票」

2019-03-23 11:36

頭痛別按摩！ 聽過「枕神經痛」嗎？

2019-03-23 00:51

【童言童語】宋怡芳／有味道的枕頭

2019-03-23 06:00

全球最知名上班族 島耕作推出史上最「台」日本漫畫

2019-03-22 21:59

縣市春遊加碼出爐 單人最高可獲2750元優惠

2019-03-23 00:40

遊艇「貴森森」？ 台灣現在可合購

2019-03-23 08:51

擔憂蔬果農藥殘留 農委會教清洗撇步

2019-03-23 14:37

體驗浪漫鐵道環島 台鐵「仲夏寶島號」4/1開賣

2019-03-23 10:59

跌倒痛10天 骨質疏鬆在作怪

2019-03-23 00:51

鐵板燒也有「阿罵ㄟ滋味」！三杯透抽、金豬蘿蔔錢通通吃得到

2019-03-22 23:35

「懷石料理」配無敵海景！美食觀光列車「一萬三千尺物語」4月6日上路

2019-03-23 16:27

化療後噁心想吐 營養師建議吃較酸、鹹的冷食

2019-03-23 14:12

小孩免費！4月兒童月 這7家飯店禮遇「小客人」

2019-03-23 11:36

37米、史上最大KAWS 趴著游進香港維多利亞港，網友大讚「好療癒」

2019-03-23 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top