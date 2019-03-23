不只有最大的KAWS，漂浮地球也來了！還加上音樂與自轉

2019-03-23 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



為響應 3 月藝術節，香港不只游進了超大的KAWS，利東街及荃新天地也首次展出由英國藝術家Luke Jerram的全球巡迴作品「Gaia」，又被稱之為「漂浮地球」，這項作品曾在台灣新竹展出並掀起打卡炫風，此次到香港，搭配充滿英式風味的建築，加上原創音樂與自轉效果，更別有一番風景。

「Gaia」是一個直徑長達7米的地球藝術品，上面印有美國太空總署（NASA）於1972年拍攝的超高清地球表面影像。「它」是真實地球的180萬分之一，站在211米以外欣賞的話，可以模擬太空人從月球俯瞰地球的情境；之前曾在英國，愛爾蘭、台灣等地展出，此次香港站首次加入自轉效果，自轉一次需4分鐘，遊客可以看到更立體的地球。

「一個仿真的地球，一個旅人的仰望」，Luke相信每個人的感知截然不同，就如色盲的他看不見紅和綠，但他自豪地說，「在夜晚的視力像貓頭鷹一般的尖銳，期待晚上裝置亮燈的畫面」。「色盲令我失去欣賞許多外間事物的能力，這是一個遺憾，但這也代表我對質感的感知比人強，在夜晚的視力更強。」過去他的作品愛玩視覺觀感，例如把微生細菌重塑成透明玻璃雕塑，這次按比例把地球重塑出來，也以「真實」為準則，直徑長達7米，剛好是真地球的180萬分之一。

漂浮地球即日起先於灣仔利東街展出，為了讓遊客有更特別的體驗，邀請2017年香港電影金像獎最佳原創電影音樂作曲家波多野裕介(Yusuke Hatano)，創作全新以「地球」為題的原創音樂。為此，地球會也將於3月30日晚上8:30起熄燈1小時，宣揚愛護地球的理念。