與AI對話擂台賽 台大電資學院師生打敗業界奪冠

2019-03-23 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



由科技部主辦，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行的首屆「科技大擂台 與AI對話」決賽活動今天舉行，以擂台賽方式設定重大挑戰課題，帶動全民親近AI，並建立可供國內產學研學習訓練用的數據庫，結果由台灣大學電資學院師生（hungyilee）獲得第1名，華碩電腦達文西實驗室（intellection）為第2名；因成績未達新台幣2000萬元獎金發放的標準，第1名與第2名將分別獲得150萬元與50萬元的特別獎獎金。

第3名中央研究院詞庫小組（weiyunma）在1000題選擇題中，相較第2名團隊僅多錯3題；而同樣來自中央研究院的The MUG團隊，簡答題正確性居決賽團隊之冠，科技部次長許有進現場宣布分別頒發15萬元及5萬元獎金以茲鼓勵。

許有進表示，AI是未來20年科技與產業發展的關鍵。台灣是全球高階IT及IC製造與服務業的中心，在發展AI的應用上，具有無可比擬的優勢。今日「與AI對話」的現場活動把線上競技轉換成民眾可實際參與的賽事，除了公布競賽成果外，更進一步向大眾傳達我國AI技術發展的願景。電影《鋼鐵人》中的超級管家Jarvis的語音AI其實已經不再只是虛構的設定；今天的挑戰賽是我們往這個目標所邁出的第一步。持續努力，有朝一日AI將真正「理解」華語的意涵。期待未來有更多高手齊聚科技大擂台，挑戰並突破艱難的技術，贏得2000萬元大獎。

「科技大擂台 與AI對話」以擂台賽方式設定重大挑戰課題，帶動全民親近AI，並建立可供國內產學研學習訓練用的數據庫。本競賽開始於107年2月，吸引來自全國知名大學的一流實驗室、龍頭企業、上市櫃公司、以及新創公司等143組團隊參加。歷經初賽及複賽，篩選成績排名前9組團隊進入決賽。

決賽中，AI語音除完成1000題選擇題外，還必須通過「華語文能力測驗」流利級（Level 5）、精通級（Level 6，最高級）的25題簡答題試煉。今日的現場活動，除了公布選擇題與簡答題成績之外，並邀請本屆評審華語文專家與AI專家逐題講解簡答題的評比標準及正確性，幫助現場觀眾了解目前人工智慧對華文理解程度的進展。另一方面，為競賽建置的中文語音大數據資料庫中，蒐錄具人工標註之語音訓練資料近2000小時，並包含本屆賽事所使用的選擇題測試資料約1萬5千題；未來將開放學研與企業授權使用，促進後續加值應用。