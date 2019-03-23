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閃亮水鑽的CHIARA FERRAGNI和Samantha Thavasa 叛逆甜美的小公舉快看

2019-03-23 17:43聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

網紅同名品牌CHIARA FERRAGNI在2019春夏以「歡迎來到科羅拉多（Welcome to Colorado）」的美國西岸風光作為設計背景，浪漫而熱烈的表現出粉白色系、帥氣丹寧風新品；日系包款品牌Samantha Thavasa也在春夏季以粉彩色系打造新包款，洋溢馬卡龍的甜美調性。

CHIARA FERRAGNI的當季新品以短版、荷葉邊、丹寧布料為元素發揮，粉紅、白色等屬於少女的色彩，運用在服裝、配件與手機殼，之中以IPHONE X系列的晶亮透明款最為吸睛，拿在手上很有復古海灘度假的風味；此外，愛心太陽眼鏡的圖像搭襯大眼睛logo，點題夏季也展現更淘氣的個性，八○年代的運動夾克或丹寧外套，則重返YA電影的校園生活，藉由水鑽墜飾顯現高調搶眼的視覺。

Samantha Thavasa成立25周年的春季新品，以繽紛馬卡龍色系展現春日氣息，除了薰衣草紫的手袋，品牌主打的Flower rady mein花朵鎖頭包，則有相當夢幻的貝殼包型，以花形金屬邊框包圍炫亮水鑽設計，像是繁花盛開的春日花園，大容量設計方便上班或出遊之用，是公主風女孩不可或缺的時尚配件。

Samantha Thavasa春季推出馬卡龍的粉嫩色系包款。圖／Samanth...
Samantha Thavasa春季推出馬卡龍的粉嫩色系包款。圖／Samantha Thavasa提供
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Samantha Thavasa Flower rady mein花朵鎖頭貝殼包...
Samantha Thavasa Flower rady mein花朵鎖頭貝殼包，售價12,900元。圖／Samantha Thavasa提供
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CHIARA FERRAGNI 2019春夏以美國西岸科羅拉多的元素設計粉嫩浪漫...
CHIARA FERRAGNI 2019春夏以美國西岸科羅拉多的元素設計粉嫩浪漫與帥氣丹寧新品。圖／CHIARA FERRAGNI提供
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CHIARA FERRAGNI Flirting愛心太陽眼鏡T恤，售價8,980...
CHIARA FERRAGNI Flirting愛心太陽眼鏡T恤，售價8,980元。圖／CHIARA FERRAGNI提供
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CHIARA FERRAGNI Flirting白色後背包（小），售價26,80...
CHIARA FERRAGNI Flirting白色後背包（小），售價26,800元。圖／CHIARA FERRAGNI提供
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CHIARA FERRAGNI Flirting亮粉後背包（小），售價26,800元。圖／CHIARA FERRAGNI提供
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CHIARA FERRAGNI愛心太陽眼鏡IPHONE X手機殼，售價3,980元。圖／CHIARA FERRAGNI提供
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CHIARA FERRAGNI Flirting愛心太陽眼鏡短版帽T，售價12,...
CHIARA FERRAGNI Flirting愛心太陽眼鏡短版帽T，售價12,800元。圖／CHIARA FERRAGNI提供
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