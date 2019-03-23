閃亮水鑽的CHIARA FERRAGNI和Samantha Thavasa 叛逆甜美的小公舉快看

2019-03-23 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



網紅同名品牌CHIARA FERRAGNI在2019春夏以「歡迎來到科羅拉多（Welcome to Colorado）」的美國西岸風光作為設計背景，浪漫而熱烈的表現出粉白色系、帥氣丹寧風新品；日系包款品牌Samantha Thavasa也在春夏季以粉彩色系打造新包款，洋溢馬卡龍的甜美調性。

CHIARA FERRAGNI的當季新品以短版、荷葉邊、丹寧布料為元素發揮，粉紅、白色等屬於少女的色彩，運用在服裝、配件與手機殼，之中以IPHONE X系列的晶亮透明款最為吸睛，拿在手上很有復古海灘度假的風味；此外，愛心太陽眼鏡的圖像搭襯大眼睛logo，點題夏季也展現更淘氣的個性，八○年代的運動夾克或丹寧外套，則重返YA電影的校園生活，藉由水鑽墜飾顯現高調搶眼的視覺。