小資女保養不怕預算有限！這幾款超夯「日系平價面膜」值得入手

2019-03-23 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



在換季時節肌膚更需要加強保濕滋潤，面膜是不可少的保養單品，預算有限的小資女如果負擔不起專櫃品牌，這幾款超夯的日系平價面膜值得入手，其中有不少買氣旺到常缺貨。

台隆手創館好評長銷的日本UTENA佑天蘭黃金果凍面膜的水凝果凍狀能緊密貼合肌膚輪廓，全新推出櫻花、蜜桃、玫瑰等春季限定版，各自添加櫻花、桃子與玫瑰萃取，搭配雙重玻尿酸、海藻糖精華、蜂王乳等保濕成分，獨有的沁甜香氛更令人喜愛。

日本石澤研究所超人氣毛穴撫子系列面膜時常賣到缺貨，日本官網甚至規定每人一個月的購買限量，所以看到架上有貨記得趕緊囤貨，Tomod’s主打石澤研究所毛穴撫子日本米精華保濕面膜10入，採用100%日本原產米萃取成分，平實的價格更是人氣關鍵之一；台隆手創館則推出毛穴撫子日本米精華水洗面膜，在洗沐時間裡花5分鐘就能完成保養。

秒殺的Wafood Made酒粕水洗式面膜也推出片裝版，採用日本熊本縣河津酒場的嚴選酒粕精華，搭配阿蘇湧泉水、熊本酵母、小黃瓜萃取精華、米糠發酵精華等保養成分，台隆手創館Wafood Made酒粕透潤面膜10入原價335元、特價285元。

台隆手創館並獨家推出和肌美泉極釀稻米酵素萃取洗臉泥、和肌美泉極釀洗面露、和肌美泉極釀美肌面膜、和肌美泉極釀稻米酵素萃取保濕乳液等，先透過確實洗臉為後續保養打好基礎，再搭配同系列酵素面膜，讓肌膚恢復元氣。