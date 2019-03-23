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「懷石料理」配無敵海景！美食觀光列車「一萬三千尺物語」4/6上路

2019-03-23 16:27聯合報 記者陳睿中╱即時報導

喜歡搭乘火車、品嚐日本傳統美食的遊客注意了！愛之風富山鐵道首輛觀光列車「一萬三千尺物語」，即將於4月6日正式上路。不同於一般以地名區分的路線，一萬三千尺物語強調「美食體驗」，提供有「富山灣壽司行程」與「懷石料理行程」兩種選擇，乘客可乘車欣賞富山灣美景之餘，品嚐饒富地方特色的壽司或是懷石料理。

由舊國鐵列車改造而成的一萬三千尺物語，共有3節車廂，其中1號、3號為客車，2號車設有廚房與土特產販售區。其名稱「一萬三千尺」正是立山與富山灣海底之間高低落差的高度，藉此表現出當地的環境特色。車廂外運用日出時的立山連峰，以及1,000公尺深的富山灣作為設計元素，展現地方自然風光。車廂內則是運用當地特有的木材搭配青色，藉此展現山林與海灣的協調感。

富山以豐富的海鮮著稱，為北陸最具代表性的漁產基地。一萬三千尺物語共有「富山灣壽司行程」與「懷石料理行程」兩種選擇。其中富山灣壽司行程由富山站運行至泊站折返，可品嚐到使用富山當地漁產所製作的壽司（8貫）與海鮮料理；而懷石料理行程則是於富山站出發，在高岡站、黑部站折返，搭配的餐點則是以富山時令食材為主題所製作的懷石料理。

一萬三千尺物語自4月6日起正式開始運行，週末與國定假日每日各1班。2種行程的售價均為12,800日圓（大人、孩童同價，約新台幣3,600元），另外還有搭配富山特產的伴手禮行程，每趟14,800日圓（約新台幣4,160元），每班次各載客50人，自4月1日上午10:00起可開放於官網預約，車上並提供有免費wifi。

車廂內使用ひみ里山杉與青色元素，呈現出自然山林與海灣的和諧感。圖／擷取自あいの風...
車廂內使用ひみ里山杉與青色元素，呈現出自然山林與海灣的和諧感。圖／擷取自あいの風とやま鉄道株式会社官網
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一萬三千尺物語，共有3節車廂，車廂外運用日出時的立山連峰與富山灣作為設計元素，展...
一萬三千尺物語，共有3節車廂，車廂外運用日出時的立山連峰與富山灣作為設計元素，展現地方自然風光。圖／擷取自あいの風とやま鉄道株式会社官網
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「懷石料理行程」所供應的懷石料理。圖／擷取自あいの風とやま鉄道株式会社官網
「懷石料理行程」所供應的懷石料理。圖／擷取自あいの風とやま鉄道株式会社官網
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選擇「富山灣壽司行程」，可品嚐使用當地漁產所製作的壽司。圖／擷取自あいの風とやま...
選擇「富山灣壽司行程」，可品嚐使用當地漁產所製作的壽司。圖／擷取自あいの風とやま鉄道株式会社官網
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