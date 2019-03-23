LV高雄漢神專門店開幕 Ella露腿加持 時尚新鮮人盧廣仲繽紛穿搭一次就上手

2019-03-23 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）高雄漢神專門店盛大開幕，占地123坪，規劃為2樓女裝、3樓男裝，並推出夏季全新Monogram系列首賣、男裝珍稀配件獨賣商品，Ella陳嘉樺、邱澤、陳庭妮、謝佳見、吳思賢和盧廣仲為開幕嘉賓，Ella表示身上的服裝散發女性自主精神，輪廓鮮明、有點兒強悍，也有旅行征服者的冒險感，性感露腿達到完美平衡；穿著慵懶寬鬆的邱澤對於店上的Pochette鱷魚皮獨賣系列相當感興趣，具備有條有理的收納實用性；陳庭妮走一個帥氣俐落路線，具建築結構的服裝是她所喜愛，最期待逛店上的行李箱標牌藝術牆面；吳思賢和謝佳見都鍾意男裝藝術總監Virgil Abloh在服裝上的新鮮感，尤其是男裝上的工裝口袋小配件，是畫龍點睛的細節，第一次參加路易威登活動的新鮮人盧廣仲，笑說他的內心豐富而充實，穿上綠野仙蹤系列的繽紛服裝正好錦上添花。

全新的路易威登高雄漢神專門店延續品牌和藝術密不可分的精神，以當代藝術家的作品，為雅致購物空間帶來視覺的錯落節奏。花卉櫥窗是蘇菲亞柯波拉（Sophia Coppola）和品牌共同設計，由Stephane Muratet拍攝；復古壁磚藝術品則來自一九六○年代巴黎莎瑪麗丹百貨公司（La Samaritaine），而攝影師Solve Sundsbo在《Louis Vuitton Fashion Eye》攝影集中的加拿大卑詩省風景，則成為壁面裝飾，此外，融入當地藝術風采，店內也陳設台灣藝術家林新春創作的陶製花瓶；店內以行李箱標牌所設計的藝術牆面，則讓整座專門店在奢華優雅的調性中，有著活潑自由的旅行精神。

█首賣款 南國夏日全新Monogram

Monogram帆布圖樣在2019以夏季沁涼新色登場，點題季節、綻放如海洋度假般的繽紛色澤，包括淡紫、嫩粉、抹茶綠、橘色等清新視覺，撞色混搭普普風，大小錯落的Monogram表現嶄新氣象，有如萬花筒般絢爛，包括Speedy、Neverfull手袋，還有時髦的Bumbag腰包，以及靈感來自1968年「Sac Plat（琴譜包）」所設計的全新Onthego托特包款。

小型配件則有Beach Pouch迷你海灘收納袋，輕巧地帶來好心情；除了繽紛色之外還有白色、米色、卡其色混搭的樣式，以亞麻面料的清爽轉變為包款表情，清新極簡，全系列在高雄漢神專門店首賣，為南台灣的夏日帶來冰淇淋般的甜美視覺。

█獨家款 潮包選用珍稀皮革

為慶賀高雄漢神店開幕，獨賣款男性配件也以奢華為宗旨，推出貂毛、鱷魚皮等珍稀矜貴的材質，貂毛後背包展現了男裝藝術總監Virgil Abloh設計的紮染風格。