這幾款「彩色小包」超生火！小眾品牌＋繽紛糖果色時尚不怕撞包

2019-03-23 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



近年來小包風潮大行其道，不僅精品品牌爭相主打小型包款，網購平台上的選擇更是讓人眼花撩亂。精巧的小型包包對於現代人來說也是一種「斷捨離」，只帶絕對必需的用品出門，減少肩膀和雙手的負擔，還有許多小包採用多工設計，可以肩背或變身腰包，搭配呼應春夏的繽紛糖果色，成為整體造型的吸睛亮點，也可利用彩色小包在穿搭上玩撞色。SHOPBOP推薦了5個品牌的時尚彩色小包，快來看看哪一款最適合你！

●Nico Giani

來自義大利的Nico Giani是個在色彩、形狀運用上充滿藝術感的品牌，像是淡青草綠色、蘋果綠色在今年受到許多時尚人士的追捧，可以搭配墨綠，豆綠，海水綠等綠色系服飾，不同程度的同色系放在身上，整個Look會更時髦有層次。Nico Giani的包款內有抽繩帶，更具安全性，收納空間充分滿足女生日常需求。

●Complet

在以色列設計、義大利完成製作的皮件配飾品牌，圓環包是經典包款，進階的款式設計更加實用，背帶套在包包後方可可當做腰包，背帶穿在包包裡可做為側背包，把背帶拿掉則可當作迷你手提包，小巧精緻，設計感十足；雖然是小包，但側面有厚度，可滿足日常出門需求，春夏首推粉嫩色系。

●THE VOLON

方正的盒子形狀被時尚人士稱為便當包，擁有趣味的配色及實用的容量，特色就是便當盒包身與金屬鏈條，如果想要嘗試跳色搭配，不妨先從涵蓋兩種顏色的包包先入手，再搭配服飾會簡單得多。

●Simon Miller

2016年Simon Miller推出圓環盆栽包，讓這個品牌備受矚目，每季都會推出不同的配色及大小變化，以經典尺寸來說，容量可裝下iPad mini，皮質柔軟耐刮，手柄則是壓克力材質，異材質的搭配讓包款更顯獨特。今年春夏的顏色選擇眾多，可搭配同樣粉嫩顏色的碎花裙，或是純白色、粉色系服裝。

●Yuzefi