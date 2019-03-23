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沾醬烤出鬆軟口感！日本60年老店「江戶川」鰻魚飯 4月17日首登台

2019-03-23 15:22聯合報 記者陳睿中╱即時報導

已經有60餘年歷史，在京都大阪等地均有設點的日本鰻魚料理店「江戶川」，預計將於4月17日正式登台，開設旗下首間海外分店。除了延續朝割（當天上午宰殺）的傳統，店內也會供應招牌的「鰻魚飯三吃」等料理，讓民眾品嚐道地的日式滋味。

江戶川隸屬於日本近鐵集團，自京都創業至今已有60餘年。店內鬆軟的江戶燒鰻魚，遵從傳統技術，將鰻魚從背部剖開後，不添加任何調味料直接燒烤，再送入蒸鍋以去除多餘油脂，最後再沾醬烤至金黃色，擁有鬆軟細緻的口感。經典的「鰻魚飯三吃」的第一吃為直接品嚐原味，第二吃可拌入配菜享用，第三吃則是倒入以茶和高湯調製的獨家配方「吸茶」所做成的茶泡飯，享受多層次的變化，每份550元。另外也有鰻魚飯（250元）、江戶川套餐（450元）等選擇，均不收服務費。

江戶川台灣一號店乃是品牌旗下第一間海外分店，設於台北市中山區，席設72個座位。業者表示，台灣一號店將派駐來自日本的大廚，忠實呈現日本的傳統美味。預計將以每年2間店的速度擴張，預計5年內合計在台開設10間分店。

江戶川台北中山店

地址：台北市中山區中山北路一段105巷14號

江戶燒鰻魚，遵從傳統技術，擁有鬆軟細緻的口感。圖／江戶川提供
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鰻魚飯三吃，3人份1,650元。圖／江戶川提供
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江戶川套餐，每份450元。圖／江戶川提供
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迷你鰻魚飯套餐，每份380元。圖／江戶川提供
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大份鰻魚飯，每份480元。圖／江戶川提供
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