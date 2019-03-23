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玫瑰控快掃貨！「歐舒丹玫瑰花園香氛系列」3款香氛霧可玩混搭

2019-03-23 13:49聯合報 記者陳立儀╱即時報導

玫瑰可說是花中之后，象徵著愛情、浪漫與女性柔美特質，更在香氛界擁有永垂不朽的經典地位。L’OCCITANE歐舒丹今年推出全新的玫瑰花園香氛系列，擷取來自普羅旺斯格拉斯的珍貴千葉玫瑰精萃與花露，除了淡香水之外，還有3款不同特色的玫瑰香氛霧，可單擦或疊擦混搭，調配出個人專屬的玫瑰香，3月28日正式上市。

L’OCCITANE歐舒丹玫瑰花園淡香水的圓頂瓶身設計靈感源於玫瑰溫室花園玻璃屋，香調以鮮明的粉紅胡椒開場，伴隨著荔枝和覆盆莓的酸甜果香前調，隨之迎來馨香馥郁的千葉玫瑰、細緻典雅的大馬士革玫瑰完美交織的核心香調，並巧妙點綴著清新紫羅蘭葉，最後融入溫暖木質基調的廣藿香、琥珀及白麝香，另有輕巧隨身設計的玫瑰花園滾珠淡香水。

3款玫瑰香氛霧可隨喜好、心情搭配玫瑰花園淡香水，或是彼此混搭，玩出更多樣的玫瑰香，充滿快樂正能量的歡沁玫瑰香氛霧蘊含千葉玫瑰花露，撲鼻而來的清甜花果香，創造出獨一無二的迷人花香；恬靜玫瑰香氛霧蘊含千葉玫瑰花露、薰衣草精華油與洋甘菊精華油，讓花香調更舒心宜人；活力玫瑰香氛霧則蘊含千葉玫瑰花露、甜橙精華油與佛手柑精華油，為當天的香氛注入活潑熱情。

此外，L’OCCITANE歐舒丹玫瑰花園香氛系列還包括沐浴膠、美體乳、護手霜、香氛皂等，讓玫瑰控全身都能享受玫瑰香的甜蜜環繞

L’OCCITANE恬靜玫瑰香氛霧，50ml售價1,500元。圖／歐舒丹提供
L’OCCITANE恬靜玫瑰香氛霧，50ml售價1,500元。圖／歐舒丹提供
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L’OCCITANE活力玫瑰香氛霧，50ml售價1,500元。圖／歐舒丹提供
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L’OCCITANE玫瑰花園淡香水，50ml售價2,300元。圖／歐舒丹提供
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L’OCCITANE歐舒丹今年推出全新的玫瑰花園香氛系列。圖／歐舒丹提供
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L’OCCITANE玫瑰花園滾珠淡香水，10ml售價900元。圖／歐舒丹提供
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L’OCCITANE歡沁玫瑰香氛霧，50ml售價1,500元。圖／歐舒丹提供
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