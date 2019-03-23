美妝打卡新熱點 巨型溜滑梯、活力櫻桃屋好美又好拍

2019-03-23 13:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



周休假期何處去？又有美妝打卡新熱點，不僅可以拍美照，還可以免費體驗，並獲得最新美妝保養品呢！

植村秀的「#無極限遊樂園」台灣限定活動這個周末起全台展開，首場自即日起至3月24日在遠東SOGO台北忠孝館，現場有好美又好拍的「全色系巨型溜滑梯」與「放大版粉底網紅牆」，還可以免費體驗「無極限夾娃娃機」，而且是通通有獎，裡頭的美妝保養品價值約200~2000元。

克蘭詩則是在鄰近公館商圈，近來網路討論聲量極大的玻璃屋-光一肆號，打造極具品牌特色的「活力櫻桃屋」，現場可體驗品牌完整的智慧美白淡斑系列所有單品，還有各式各樣超可愛、超好玩、超吸睛的櫻桃拍照場景，包含活力櫻桃樹、櫻桃野餐市集、雲朵櫻桃走廊、打擊黑色素遊戲區等，活動至今（23）日晚上八點。

而克蘭詩的這場限時活動，除現場有明星商品抽獎外，還可以兌換美白體驗禮、白裡透紅活力飲。同時，還推出現場官網直購優惠，以及提前提供母親節購物和SPA中心加碼體驗等超值好禮。

若來到植村秀的「#無極限遊樂園」，則是千萬別錯過了專業彩妝師為你挑選最適合粉底色彩的難得機會，且拍照打卡試妝後，就可獲得免費的，以粉底為概念設計的奶茶飲品，以及底妝體驗禮，並免費體驗無極限夾娃娃機。同時，若現場購買任二件以上底妝產品，滿3800元，還可獲贈無極限帆布包。