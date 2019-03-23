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美妝打卡新熱點 巨型溜滑梯、活力櫻桃屋好美又好拍

2019-03-23 13:32經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

周休假期何處去？又有美妝打卡新熱點，不僅可以拍美照，還可以免費體驗，並獲得最新美妝保養品呢！

植村秀的「#無極限遊樂園」台灣限定活動這個周末起全台展開，首場自即日起至3月24日在遠東SOGO台北忠孝館，現場有好美又好拍的「全色系巨型溜滑梯」與「放大版粉底網紅牆」，還可以免費體驗「無極限夾娃娃機」，而且是通通有獎，裡頭的美妝保養品價值約200~2000元。

克蘭詩則是在鄰近公館商圈，近來網路討論聲量極大的玻璃屋-光一肆號，打造極具品牌特色的「活力櫻桃屋」，現場可體驗品牌完整的智慧美白淡斑系列所有單品，還有各式各樣超可愛、超好玩、超吸睛的櫻桃拍照場景，包含活力櫻桃樹、櫻桃野餐市集、雲朵櫻桃走廊、打擊黑色素遊戲區等，活動至今（23）日晚上八點。

而克蘭詩的這場限時活動，除現場有明星商品抽獎外，還可以兌換美白體驗禮、白裡透紅活力飲。同時，還推出現場官網直購優惠，以及提前提供母親節購物和SPA中心加碼體驗等超值好禮。

若來到植村秀的「#無極限遊樂園」，則是千萬別錯過了專業彩妝師為你挑選最適合粉底色彩的難得機會，且拍照打卡試妝後，就可獲得免費的，以粉底為概念設計的奶茶飲品，以及底妝體驗禮，並免費體驗無極限夾娃娃機。同時，若現場購買任二件以上底妝產品，滿3800元，還可獲贈無極限帆布包。

植村秀的「#無極限遊樂園」其餘場次還包括：4月12日~4月14日在新光三越台北南西店、4月19日~4月21日在新光三越信義新天地A11、4月26日~4月28日在新光三越台中中港店，以及5月3日~5月5日在高雄漢神巨蛋購物廣場，5月10日~5月12日在新光三越台南新天地。

時尚潮流新人妻-陳彤彤最愛的活力櫻桃屋場景是「雲朵櫻桃牆」。 圖／克蘭詩提供
時尚潮流新人妻-陳彤彤最愛的活力櫻桃屋場景是「雲朵櫻桃牆」。 圖／克蘭詩提供
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植村秀「#無極限遊樂園」台灣限定活動這個周末起全台展開，好美又好拍的「全色系巨型...
植村秀「#無極限遊樂園」台灣限定活動這個周末起全台展開，好美又好拍的「全色系巨型溜滑梯」最是吸睛。 記者葉卉軒／攝影
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克蘭詩2019美白新品有「超美白淡斑筆」和「櫻桃粉餅」。 圖／克蘭詩提供
克蘭詩2019美白新品有「超美白淡斑筆」和「櫻桃粉餅」。 圖／克蘭詩提供
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遊樂園植村秀美白

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