巴塞爾表展／ VICTORINOX碳纖維大軍登場！消防員限量套組很亮眼

2019-03-23 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



說到瑞士名產，除了鐘表就是瑞士刀。瑞士維氏（Victorinox）以刀具起家，在跨入鐘表領域後，所製作的腕表也與軍刀一樣，以實用、牢靠、具功能性為特色。基於這些特質，品牌今年於瑞士巴塞爾表展上所發表的經典I.N.O.X.新品大量使用碳纖維材質，例如去年首次換上機械機芯的I.N.O.X. Mechanical系列今年就推出碳纖維材質的選擇，表盤和表帶更裝飾瑞士軍刀標誌性的 Alox 壓花，整體洋溢年輕運動感，套裝配有防撞環和限定版備有13款工具的 Spartan PS 袋裝刀。