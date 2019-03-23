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巴塞爾表展／ VICTORINOX碳纖維大軍登場！消防員限量套組很亮眼

2019-03-23 13:19聯合報 記者孫曼╱即時報導

說到瑞士名產，除了鐘表就是瑞士刀。瑞士維氏（Victorinox）以刀具起家，在跨入鐘表領域後，所製作的腕表也與軍刀一樣，以實用、牢靠、具功能性為特色。基於這些特質，品牌今年於瑞士巴塞爾表展上所發表的經典I.N.O.X.新品大量使用碳纖維材質，例如去年首次換上機械機芯的I.N.O.X. Mechanical系列今年就推出碳纖維材質的選擇，表盤和表帶更裝飾瑞士軍刀標誌性的 Alox 壓花，整體洋溢年輕運動感，套裝配有防撞環和限定版備有13款工具的 Spartan PS 袋裝刀。

而既有的I.N.O.X. Carbon 系列則推出3色超強夜光版：Super LumiNova® 高級綠色夜光針、數字和時標，搭配黑、藍、灰三種配色，表底蓋則採用輕巧的鈦金屬。Victorinox的碳纖複合材料可承受 1,260°C 高溫，是耐用輕巧的航太材質，搭配多條降落傘尼龍繩編織而成的表帶，綠色飾條交織其中，與夜光綠色完美搭配。年度限量款I.N.O.X.也是碳纖維材質，不過今年主題是向消防員致敬，整組套裝中包括刀具、尼龍繩、甚至腕表的大秒針，都特地選用深具代表性的消防員配色：紅色搭配具反光效果的螢光黃，實用又耐看，功能絕對足夠現代人戶外休閒所需。

I.N.O.X. Carbon 向消防員致敬限量版43毫米碳纖維腕表，套裝包括特...
I.N.O.X. Carbon 向消防員致敬限量版43毫米碳纖維腕表，套裝包括特設的防震包裝、防撞環、額外的消防靴皮革表帶、瑞士軍刀表帶更換工具、傘繩鑰匙圈、個人化救援工具瑞士軍刀及刀套，限量1,200組，38,800元。圖／瑞士維氏提供
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I.N.O.X. Carbon 向消防員致敬限量版43毫米碳纖維腕表，38,80...
I.N.O.X. Carbon 向消防員致敬限量版43毫米碳纖維腕表，38,800元。記者孫曼／攝影
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I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表灰色款，33,000元。記者孫...
I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表灰色款，33,000元。記者孫曼／攝影
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I.N.O.X. Carbon Mechanical 43毫米碳纖維自動上鍊機械...
I.N.O.X. Carbon Mechanical 43毫米碳纖維自動上鍊機械腕表，售價未定。圖／瑞士維氏提供
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I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表藍色款，33,000元。圖／瑞...
I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表藍色款，33,000元。圖／瑞士維氏提供
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I.N.O.X. Carbon 向消防員致敬限量版43毫米碳纖維腕表，套裝包括特...
I.N.O.X. Carbon 向消防員致敬限量版43毫米碳纖維腕表，套裝包括特設的防震包裝、防撞環、額外的消防靴皮革表帶、瑞士軍刀表帶更換工具、傘繩鑰匙圈、個人化救援工具瑞士軍刀及刀套，限量1,200組，38,800元。圖／瑞士維氏提供
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I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表黑色款，套裝包括特設的防震包裝...
I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表黑色款，套裝包括特設的防震包裝、防撞環、額外的天然橡膠表帶，33,000元。圖／瑞士維氏提供
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I.N.O.X. Carbon Mechanical 43毫米碳纖維自動上鍊機械...
I.N.O.X. Carbon Mechanical 43毫米碳纖維自動上鍊機械腕表，售價未定。圖／瑞士維氏提供
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I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表藍色款，33,000元。圖／瑞...
I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表藍色款，33,000元。圖／瑞士維氏提供
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I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表黑色款與同色防撞環，33,00...
I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表黑色款與同色防撞環，33,000元。記者孫曼／攝影
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I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表黑色款，裝上防撞環，33,00...
I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表黑色款，裝上防撞環，33,000元。記者孫曼／攝影
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I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表灰色款，33,000元。圖／瑞...
I.N.O.X. Carbon 43毫米碳纖維腕表灰色款，33,000元。圖／瑞士維氏提供
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