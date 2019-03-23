巴塞爾表展／寶齊萊漂浮陀飛輪好神奇！翻過來底部金雕太驚豔
沒有橋板將陀飛輪「掛」在表盤上的飛行陀飛輪，看起來已經很神奇了，不過瑞士品牌寶齊萊（Carl F.Bucherer）今年在瑞士巴塞爾中表展上發表的一枚傳承系列雙外緣陀飛輪腕表，陀飛輪看起來既沒有掛在表盤上、也沒有建構在夾板上，彷彿飄浮在兩面藍寶石水晶玻璃間。這個神奇的視覺效果，原來是以3個隱藏的滾珠軸承從外緣夾板固定陀飛輪框架而成，而之所以有這樣的技術，其實原理和寶齊萊最著名的環形自動盤（又稱外緣式自動盤）相似，是將擒縱系統固定在環形的外緣框架上；這也是這枚腕表名稱的來由：雙外緣指的就是陀飛輪外緣的齒輪環、以及表背可以看到的外緣式環形自動盤。
不過這並非這枚腕表最大的特色，（其實這枚去年底就已經悄悄在瑞士曝光），而是因為使用了環形自動盤之後，整個可以一覽無遺的表背底部，機芯夾板雕飾著品牌發源地瑞士琉森（Lucerne）市中心卡貝爾廊橋（Chapel Bridge）美景的白k金手工浮雕。限量88只腕表的每幅金雕都需要至少200小時工時精心雕製， 還特地費心將每隻天鵝安置在不同位置的小巧思，凸顯獨一無二的特色。
而這也是品牌全新推出的「傳承系列」（Heritage）家族的一員。這個全新的系列每枚腕表都採限量發行，以品牌130年歷史上曾經製作過的特色表款為靈感。今年除了限量88的金雕雙外緣陀飛輪腕表，也同時發表了一枚以1956年骨董雙眼計時腕表為靈感的年曆雙盤計時碼表（Heritage BiCompax Annual），集結大視窗日期、年曆、計時、測速儀等多種複雜功能於一身，備有不鏽鋼與雙色半金款，各限量888枚。
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