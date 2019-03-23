親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線缺失改善
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

巴塞爾表展／寶齊萊漂浮陀飛輪好神奇！翻過來底部金雕太驚豔

2019-03-23 12:06聯合報 記者孫曼╱即時報導

沒有橋板將陀飛輪「掛」在表盤上的飛行陀飛輪，看起來已經很神奇了，不過瑞士品牌寶齊萊（Carl F.Bucherer）今年在瑞士巴塞爾中表展上發表的一枚傳承系列雙外緣陀飛輪腕表，陀飛輪看起來既沒有掛在表盤上、也沒有建構在夾板上，彷彿飄浮在兩面藍寶石水晶玻璃間。這個神奇的視覺效果，原來是以3個隱藏的滾珠軸承從外緣夾板固定陀飛輪框架而成，而之所以有這樣的技術，其實原理和寶齊萊最著名的環形自動盤（又稱外緣式自動盤）相似，是將擒縱系統固定在環形的外緣框架上；這也是這枚腕表名稱的來由：雙外緣指的就是陀飛輪外緣的齒輪環、以及表背可以看到的外緣式環形自動盤。

不過這並非這枚腕表最大的特色，（其實這枚去年底就已經悄悄在瑞士曝光），而是因為使用了環形自動盤之後，整個可以一覽無遺的表背底部，機芯夾板雕飾著品牌發源地瑞士琉森（Lucerne）市中心卡貝爾廊橋（Chapel Bridge）美景的白k金手工浮雕。限量88只腕表的每幅金雕都需要至少200小時工時精心雕製， 還特地費心將每隻天鵝安置在不同位置的小巧思，凸顯獨一無二的特色。

而這也是品牌全新推出的「傳承系列」（Heritage）家族的一員。這個全新的系列每枚腕表都採限量發行，以品牌130年歷史上曾經製作過的特色表款為靈感。今年除了限量88的金雕雙外緣陀飛輪腕表，也同時發表了一枚以1956年骨董雙眼計時腕表為靈感的年曆雙盤計時碼表（Heritage BiCompax Annual），集結大視窗日期、年曆、計時、測速儀等多種複雜功能於一身，備有不鏽鋼與雙色半金款，各限量888枚。

寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表精鋼及玫瑰金款，41毫米精鋼與玫瑰金表殼、CFB ...
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表精鋼及玫瑰金款，41毫米精鋼與玫瑰金表殼、CFB 1972自動上鍊計時機芯、35萬5,000元。圖／寶齊萊提供
分享
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表精鋼及玫瑰金款，41毫米精鋼與玫瑰金表殼、CFB ...
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表精鋼及玫瑰金款，41毫米精鋼與玫瑰金表殼、CFB 1972自動上鍊計時機芯、35萬5,000元。圖／寶齊萊提供
分享
寶齊萊傳承系列雙外緣陀飛輪限量腕表，42.5毫米18K玫瑰金表殼、CFB T30...
寶齊萊傳承系列雙外緣陀飛輪限量腕表，42.5毫米18K玫瑰金表殼、CFB T3000自動上鍊漂浮陀飛輪機芯、表背有18K白金浮雕裝飾，298萬元，限量88只。圖／寶齊萊提供
分享
寶齊萊傳承系列雙外緣陀飛輪限量腕表，42.5毫米18K玫瑰金表殼、CFB T30...
寶齊萊傳承系列雙外緣陀飛輪限量腕表，42.5毫米18K玫瑰金表殼、CFB T3000自動上鍊漂浮陀飛輪機芯、表背有18K白金浮雕裝飾，298萬元，限量88只。圖／寶齊萊提供
分享
寶齊萊傳承系列雙外緣陀飛輪限量腕表，42.5毫米18K玫瑰金表殼、CFB T30...
寶齊萊傳承系列雙外緣陀飛輪限量腕表，42.5毫米18K玫瑰金表殼、CFB T3000自動上鍊漂浮陀飛輪機芯、表背有18K白金浮雕裝飾，298萬元，限量88只。圖／寶齊萊提供
分享
寶齊萊傳承系列雙外緣陀飛輪限量腕表，298萬元，限量88只。記者孫曼／攝影
寶齊萊傳承系列雙外緣陀飛輪限量腕表，298萬元，限量88只。記者孫曼／攝影
分享
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表與啟發該表創作的1956年的34毫米骨董表。記者孫...
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表與啟發該表創作的1956年的34毫米骨董表。記者孫曼／攝影
分享
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表精鋼款，41毫米精鋼表殼、CFB 1972自動上鍊...
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表精鋼款，41毫米精鋼表殼、CFB 1972自動上鍊計時機芯、23萬5,000元。圖／寶齊萊提供
分享
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表精鋼及玫瑰金款，35萬5,000元。記者孫曼／攝影
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表精鋼及玫瑰金款，35萬5,000元。記者孫曼／攝影
分享

瑞士工時測速

相關新聞

南投洋蔥炒蛋、北市壽喜燒 立委批營養午餐城鄉差距

2019-03-21 10:00

樹德科大抱走德國iF設計大賽6獎 堪稱台灣得獎王

2019-03-23 11:52

小孩免費！4月兒童月 這7家飯店禮遇「小客人」

2019-03-23 11:36

37米、史上最大KAWS 趴著游進香港維多利亞港，網友大讚「好療癒」

2019-03-23 11:35

遊艇「貴森森」？ 台灣現在可合購

2019-03-23 08:51

巴塞爾表展／優雅蕭邦 飛行陀飛輪很紳士 牡丹花鮮豔盛開

2019-03-23 02:15

巴塞爾表展／寶格麗第5個超薄世界紀錄亮相 還有驚人超輕量48克

2019-03-23 00:56

巴塞爾表展／超帥熱門材質都在這！Bell & Ross青銅賽車 陶瓷潛水

2019-03-23 00:26

空調早販開跑 四合一冷暖氣崛起

2019-03-23 00:15

高CP值家電 百牌最新款亮相

2019-03-23 00:13

老是睡不飽？ 席夢思教你好眠訣竅

2019-03-23 00:09

鐵板燒也有「阿罵ㄟ滋味」！三杯透抽、金豬蘿蔔錢通通吃得到

2019-03-22 23:35

全球最知名上班族 島耕作推出史上最「台」日本漫畫

2019-03-22 21:59

盧廣仲出席LV活動變身心靈大師 穿繽紛外衣只是錦上添花

2019-03-22 19:19

飛去日本看棒球！軟銀鷹首設「海外球迷應援席」！還可上場玩棒球九宮格

2019-03-22 19:14

Ella冒險精神發揮到極致 就是「背後會有一個很帥的教練抱著我」

2019-03-22 19:10

巴塞爾表展／ZENITH全新擒縱結構好「震撼」雙陀飛輪可以按著轉

2019-03-22 18:59

天空藍雙人沙發好美！Crate and Barrel家具開倉特賣3折起

2019-03-22 18:21

威尼斯台灣館作品首度曝光 鄭淑麗探討影像監控社會

2019-03-22 15:55

美食家帶路！遊京都奈良 品嘗米其林三星美食

2019-03-22 14:38

超萌北極熊咖啡、俄羅斯軟糖、核桃酥 周遊西門町一日散策

2019-03-22 14:37

遊京都奈良 品嘗米其林三星美食

2019-03-22 14:31

書也能吃？台灣首辦「吃書節」 31日甜點書派對同樂

2019-03-22 14:21

巴塞爾表展／ 天才設計師AM終於出手了！古馳這蒙面表必須擁有

2019-03-22 13:56

「9塊錢吃日本料理」不是夢！加賀屋周年慶 祭超殺優惠

2019-03-22 12:25

昆凌選搭COACH手袋造型百變一次看足 林心如撞包佐掩嘴甜笑

2019-03-22 10:56

「冰巧克力鮮奶茶」灑酥脆Oreo碎片 茶飲新品太邪惡了！

2019-03-22 10:53

巴塞爾表展／ORIS最愛地球 潛水表美色誘人

2019-03-22 09:09

巴塞爾表展／新一代J12全新進化！全場最貴香奈兒手表竟是它

2019-03-22 07:38

巴塞爾表展／ 泰格豪雅 AUTAVIA更「芯」重現江湖！智能表2.5史上最貼心高爾夫程式

2019-03-22 05:39

寶格麗300件頂級珠寶腕表 重現80年代華麗

2019-03-22 00:05

製作要等1年！乾杯首推5道「義大利帕瑪生火腿」開胃菜

2019-03-21 23:17

兩款超萌筆記本免費送！ Mister Donut與卡娜赫拉聯名再一波

2019-03-21 23:10

「無印良品」台南店玩新招！獨家刺繡工房、交換繪本還能喝咖啡

2019-03-21 21:51

小資女必收！韓妞最愛「紅豆牛奶色」 這5款開架唇彩手刀快買

2019-03-21 20:42

揪閨蜜一起放閃！到松菸免費逛「香奈兒COCO放閃俱樂部」 重溫80年代迪斯可風格

2019-03-21 19:54

王棠云爆料余文樂「像色盲」 周予天、周興哲同穿香奈兒比帥

2019-03-21 19:40

免費送「2隻黃金蟹＋1隻天使紅蝦」！壽星吃天外天再贈200元禮券

2019-03-21 19:27

孟耿如「大露蠻腰」挺香奈兒 自曝為秀腹肌不吃飯

2019-03-21 18:59
看更多

熱門文章

4月起春遊補助！各縣市加碼出爐 南投最高拿2750元

2019-03-22 21:58

毛孩偷舔醬汁「洋蔥中毒」亡 10種狗不能吃的食物

2019-03-22 19:58

才吃過又餓了？ 專家提出六種解決之道

2019-03-23 07:13

原廠藥退出台灣市場 台大醫師直指：問題出在食藥署

2019-03-22 13:15

2款預防性下架降血壓藥 證實驗到第3種不純致癌物

2019-03-22 19:41

臉頷腫像含糖果原來是「親吻病毒」惹禍 醫：少玩親親

2019-03-22 15:25

當心加速膝蓋退化 醫建議中年人別在籃球場裝年輕

2019-03-22 14:12

獨／農委會副主委找到人接了 產銷調節重任交給他

2019-03-22 13:54

省10元？超商買美式咖啡 卻要求加鮮奶升級拿鐵

2019-03-22 15:39

獨／9家90套經典套票 宜蘭5天4夜萬元有找

2019-03-22 13:43

男友媽要求「全素婚宴」讓她超苦惱 網嘆：重點不是吃素！

2019-03-22 19:38

一開始很甜，最後卻很渣！「甘蔗男」正流行

2019-03-22 22:46

影／出門不關冷氣更省電？四招「冷」知識 幫您省荷包

2019-03-22 17:57

上班11hr領1千！他提離職卻收到讓人「傻眼翻」簡訊

2019-03-23 10:40

氣象局：北台灣今氣溫驟降 明天只剩15度

2019-03-22 15:36

每日星座運勢／天秤貴人運旺得協助 業務創好績效

2019-03-23 00:00

請病假太多想預支薪水遭拒 網友：沒資遣你很佛心了

2019-03-22 13:59

38歲男當董事長司機領三萬五 網友：騎驢找馬吧

2019-03-22 16:00

花六千元買精品皮夾送人 壽星打開竟見陌生人「證件」

2019-03-23 11:35

超萌北極熊咖啡、俄羅斯軟糖、核桃酥 周遊西門町一日散策

2019-03-22 14:37

今各地有雨 吳德榮：北台灣濕冷到下周一

2019-03-23 07:46

車輛違停被開單 找錯對象法官撤單

2019-03-22 15:50

要命路口補破網！六都啟動三年計畫 全面盤點一步到位

2019-03-22 13:18

借鏡歐美「路口瘦身」 車輛自然降速

2019-03-23 00:40

雲林蒜頭變小嚴重歉收 陳吉仲啟動4大對策

2019-03-22 14:07

要命斑馬線…6都大盤點 啟動3年改善計畫

2019-03-23 00:05

適量吃蛋、堅果 銀髮族健康老得慢

2019-03-22 14:44

女大生半夜腹痛到昏倒 原來腸子結成一團還長巨大水瘤

2019-03-22 18:18

「畫壇變調鳥」李錫奇辭世 享壽81歲

2019-03-22 20:30

懶貓躺在拼圖上耍萌 主人淚崩：還我一個禮拜

2019-03-22 16:18

每百人有近18人生這種病 台東人頭頸癌居冠

2019-03-23 08:20

中壯年有百岳夢又怕關節退化 醫師傳授保膝祕技

2019-03-22 13:58

安心照料兒童 長庚整合兒科急診醫津貼

2019-03-22 13:44

3千萬的水晶吊燈！這家新飯店 首年營收上看8億元

2019-03-22 13:09

大型車注意了！彰化警方3月取締402件違規

2019-03-22 21:50

怪空汙？ 醫師：學童肥胖氣喘可能是飲料糖含量過高

2019-03-22 16:35

勞動部今年擴大勞檢1千8百家變8千家 鎖定5大面向

2019-03-22 16:32

高糖別碰！愛喝含糖飲料 95公斤小六童就醫

2019-03-22 23:44

全球最知名上班族 島耕作推出史上最「台」日本漫畫

2019-03-22 21:59

【閱讀生活】戈婭／任何不一樣的生活，只是一個不一樣的日常

2019-03-23 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top