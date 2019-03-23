樹德科大抱走德國iF設計大賽6獎 堪稱台灣得獎王

2019-03-23 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



2019德國iF設計獎日前揭曉，超過54國、6375件作品競逐，來自高雄的樹德科技大學視覺傳達設計系共有「謬視規矩」等6件作品獲獎，在台灣參賽學校中得獎最多！

iF頒獎典禮3月中旬在德國慕尼黑舉行，樹德科大視傳系以「謬視規矩」、「Tofu／白字田」、「踏岸」、「Trash Talk」、「女漢字」、「砲製金刀」6件作品風光獲獎，消息傳回，全校雀躍。

樹德科大視傳系在德國iF設計大獎中共獲16座大獎，包含一座全球第1名，一座佳球第3名，一座金質獎，另在德國紅點設計大獎，含14個最佳獎，累積獲得64個紅點獎，實力早與國際接軌。今年師生在iF設計大獎再傳捷報，繳出亮麗成績。

視傳系國際競賽金總負責人張建豐表示，視傳系廣招全台高中職校優學生，計畫性培育學子參與國際賽事，並要求所有創作都比照國際標準規格執行，鍛鍊登板國際舞台的能力。視傳系主任邱惠琳說，獲學校董事長朱元祥及校長陳清燿鼎力挹注經費，系上參與國際競賽8年來不論得獎件數或得獎率，都在全國居冠，也在國際爭光。

今年樹德科大在iF獲獎的作品，從創作內涵到作品呈現都令人驚艷，楊裕隆老師指導的「謬視規矩」是以存在於生活周遭的冷知識作為切入，引領大家認識生活規範，幽默詼諧。另一作品「踏岸」「 踏岸」，故事取材自300年前中國官員郁永河所撰寫的冒險遊記「裨海紀遊」，設計團隊將作者的角度視覺化，傳達300年前台灣的樣貌 。「女漢字」作品則傳達漢字中關於女性在社會中的價值與象徵。