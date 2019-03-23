親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線缺失改善
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜抵達澳門 與特首崔世安見面

花六千元買精品皮夾送人 壽星打開竟見陌生人「證件」

小孩免費！4月兒童月 這7家飯店禮遇「小客人」

2019-03-23 11:36聯合報 記者羅建怡╱即時報導

4月是所有孩子們最開心的月份，從「兒童節」延伸到「兒童月」，各家飯店主打各種優惠方案，就是要讓小小孩帶著爸媽一起來度假。

台北凱撒Checkers自助餐廳於4/1~4/7推出「4月童樂會、小四樂免費」活動，專案免費招待兒童用餐，凡小學四年級以下（含四年級即10歲，需出示健保卡）由一位全額付費的家長或親友（成人）陪同點用午/晚餐或下午茶，小朋友可享免費用餐一客。現場將用餐照片分享至Checkers臉書並按讚，可獲得造型可愛的繽紛花瓣筆。Checkers主廚高志華也設計全新兒童專屬餐點，包含香鬆海苔小飯糰、日式鮭魚親子丼，以及薯條、肉丸義大利麵。

北投亞太飯店4/1~4/30則主打住房專案，可享一位兒童(6~11歲)入住免加價，經典和風客房8,900元起、豪華客房兩中床10,900元起、豪華家庭客房18,200元起(親子房每日限量3間)，入住豪華客房(含以上)，每房贈送北投文物館門票。4月兒童月活動多，假日推出「親子魔幻秀」和「大錢口技劇場」，兒童節連假有「親子歡樂派對」闖關活動；「KIDS SPA」親子雙人同行，兒童(12歲以下)5折優惠。

台北喜來登大飯店十二廚推出「歡樂童饗」兒童驚喜饗宴，凡12歲以下孩童至十二廚用餐，不限平、假日午餐、下午茶、晚餐即可享全額免費（一位成人限攜兩位孩童）。寒舍艾麗酒店則自即起推出「童樂會」宴會廳兒童派對專案，專案價每位1,500+10%，最低保證人數40位，由五星主廚特別為孩童設計西式自助餐點、專人規劃派對細節。

台中日月千禧酒店即起至4/7推出住房3.9折起優惠，免費加床，並加贈「佩佩豬」驚喜好禮及兒童早餐，還可免費參加復活節「自己畫彩蛋」手作教室課程。周日至五5,999元、周六及國定例假日6,999元。

兒童月不只享優惠，也可以力行環保。台南大員皇冠假日酒店推出「環保FUN鬆玩」優惠住房，4/3~4/8凡連續入住2晚，且續住不整房，優惠折扣直接省，最高享8折，房客還可以250元優惠價加購台南開頂雙層巴士乘車券。

莊福文教基金會則在兒童節(4/4)號召大家攜家帶眷齊聚六福村，與保育大使宥勝一起參加「瀕危動物同學會」。可至基金會官網認購「瀕危動物同學會」公益行動500元，內含六福村入園（1大1小入園券）及動物裝扮包等，現場有「動物絹印袋著走」、「動物臉妝彩繪」、「動物面具彩繪」等體驗活動，並可與宥勝一起參加「動物狂歡大遊行」及「世紀動物大合照」，限量200組，募得款項將作偏鄉環境教育推廣之用。

台南大員皇冠假日酒店推出環保住房不整房專案。圖／台南大員皇冠假日酒店提供
台南大員皇冠假日酒店推出環保住房不整房專案。圖／台南大員皇冠假日酒店提供
分享
寒舍艾麗為孩子們打造難忘的「童樂會」。圖／寒舍艾麗酒店提供
寒舍艾麗為孩子們打造難忘的「童樂會」。圖／寒舍艾麗酒店提供
分享
連假住房39折起。圖／日月千禧提供
連假住房39折起。圖／日月千禧提供
分享
北投亞太ARVR體驗。圖／北投亞太飯店提供
北投亞太ARVR體驗。圖／北投亞太飯店提供
分享
現場免費限量名額替民眾進行動物臉妝彩繪，妝扮動物免煩惱。圖／莊福文教基金會提供
現場免費限量名額替民眾進行動物臉妝彩繪，妝扮動物免煩惱。圖／莊福文教基金會提供
分享
台北凱撒Checkers自助餐廳兒童節限定餐點。圖／台北凱撒提供
台北凱撒Checkers自助餐廳兒童節限定餐點。圖／台北凱撒提供
分享

親子兒童節北投

相關新聞

南投洋蔥炒蛋、北市壽喜燒 立委批營養午餐城鄉差距

2019-03-21 10:00

巴塞爾表展／寶齊萊漂浮陀飛輪好神奇！翻過來底部金雕太驚豔

2019-03-23 12:06

樹德科大抱走德國iF設計大賽6獎 堪稱台灣得獎王

2019-03-23 11:52

37米、史上最大KAWS 趴著游進香港維多利亞港，網友大讚「好療癒」

2019-03-23 11:35

遊艇「貴森森」？ 台灣現在可合購

2019-03-23 08:51

巴塞爾表展／優雅蕭邦 飛行陀飛輪很紳士 牡丹花鮮豔盛開

2019-03-23 02:15

巴塞爾表展／寶格麗第5個超薄世界紀錄亮相 還有驚人超輕量48克

2019-03-23 00:56

巴塞爾表展／超帥熱門材質都在這！Bell & Ross青銅賽車 陶瓷潛水

2019-03-23 00:26

空調早販開跑 四合一冷暖氣崛起

2019-03-23 00:15

高CP值家電 百牌最新款亮相

2019-03-23 00:13

老是睡不飽？ 席夢思教你好眠訣竅

2019-03-23 00:09

鐵板燒也有「阿罵ㄟ滋味」！三杯透抽、金豬蘿蔔錢通通吃得到

2019-03-22 23:35

全球最知名上班族 島耕作推出史上最「台」日本漫畫

2019-03-22 21:59

盧廣仲出席LV活動變身心靈大師 穿繽紛外衣只是錦上添花

2019-03-22 19:19

飛去日本看棒球！軟銀鷹首設「海外球迷應援席」！還可上場玩棒球九宮格

2019-03-22 19:14

Ella冒險精神發揮到極致 就是「背後會有一個很帥的教練抱著我」

2019-03-22 19:10

巴塞爾表展／ZENITH全新擒縱結構好「震撼」雙陀飛輪可以按著轉

2019-03-22 18:59

天空藍雙人沙發好美！Crate and Barrel家具開倉特賣3折起

2019-03-22 18:21

威尼斯台灣館作品首度曝光 鄭淑麗探討影像監控社會

2019-03-22 15:55

美食家帶路！遊京都奈良 品嘗米其林三星美食

2019-03-22 14:38

超萌北極熊咖啡、俄羅斯軟糖、核桃酥 周遊西門町一日散策

2019-03-22 14:37

遊京都奈良 品嘗米其林三星美食

2019-03-22 14:31

書也能吃？台灣首辦「吃書節」 31日甜點書派對同樂

2019-03-22 14:21

巴塞爾表展／ 天才設計師AM終於出手了！古馳這蒙面表必須擁有

2019-03-22 13:56

「9塊錢吃日本料理」不是夢！加賀屋周年慶 祭超殺優惠

2019-03-22 12:25

昆凌選搭COACH手袋造型百變一次看足 林心如撞包佐掩嘴甜笑

2019-03-22 10:56

「冰巧克力鮮奶茶」灑酥脆Oreo碎片 茶飲新品太邪惡了！

2019-03-22 10:53

巴塞爾表展／ORIS最愛地球 潛水表美色誘人

2019-03-22 09:09

巴塞爾表展／新一代J12全新進化！全場最貴香奈兒手表竟是它

2019-03-22 07:38

巴塞爾表展／ 泰格豪雅 AUTAVIA更「芯」重現江湖！智能表2.5史上最貼心高爾夫程式

2019-03-22 05:39

寶格麗300件頂級珠寶腕表 重現80年代華麗

2019-03-22 00:05

製作要等1年！乾杯首推5道「義大利帕瑪生火腿」開胃菜

2019-03-21 23:17

兩款超萌筆記本免費送！ Mister Donut與卡娜赫拉聯名再一波

2019-03-21 23:10

「無印良品」台南店玩新招！獨家刺繡工房、交換繪本還能喝咖啡

2019-03-21 21:51

小資女必收！韓妞最愛「紅豆牛奶色」 這5款開架唇彩手刀快買

2019-03-21 20:42

揪閨蜜一起放閃！到松菸免費逛「香奈兒COCO放閃俱樂部」 重溫80年代迪斯可風格

2019-03-21 19:54

王棠云爆料余文樂「像色盲」 周予天、周興哲同穿香奈兒比帥

2019-03-21 19:40

免費送「2隻黃金蟹＋1隻天使紅蝦」！壽星吃天外天再贈200元禮券

2019-03-21 19:27

孟耿如「大露蠻腰」挺香奈兒 自曝為秀腹肌不吃飯

2019-03-21 18:59
看更多

熱門文章

4月起春遊補助！各縣市加碼出爐 南投最高拿2750元

2019-03-22 21:58

毛孩偷舔醬汁「洋蔥中毒」亡 10種狗不能吃的食物

2019-03-22 19:58

挺肚為婚禮忙翻 準新娘婚前2天遭未婚夫分手

2019-03-22 12:09

原廠藥退出台灣市場 台大醫師直指：問題出在食藥署

2019-03-22 13:15

2款預防性下架降血壓藥 證實驗到第3種不純致癌物

2019-03-22 19:41

臉頷腫像含糖果原來是「親吻病毒」惹禍 醫：少玩親親

2019-03-22 15:25

當心加速膝蓋退化 醫建議中年人別在籃球場裝年輕

2019-03-22 14:12

才吃過又餓了？ 專家提出六種解決之道

2019-03-23 07:13

獨／農委會副主委找到人接了 產銷調節重任交給他

2019-03-22 13:54

省10元？超商買美式咖啡 卻要求加鮮奶升級拿鐵

2019-03-22 15:39

獨／9家90套經典套票 宜蘭5天4夜萬元有找

2019-03-22 13:43

男友媽要求「全素婚宴」讓她超苦惱 網嘆：重點不是吃素！

2019-03-22 19:38

一開始很甜，最後卻很渣！「甘蔗男」正流行

2019-03-22 22:46

影／出門不關冷氣更省電？四招「冷」知識 幫您省荷包

2019-03-22 17:57

氣象局：北台灣今氣溫驟降 明天只剩15度

2019-03-22 15:36

請病假太多想預支薪水遭拒 網友：沒資遣你很佛心了

2019-03-22 13:59

每日星座運勢／天秤貴人運旺得協助 業務創好績效

2019-03-23 00:00

超萌北極熊咖啡、俄羅斯軟糖、核桃酥 周遊西門町一日散策

2019-03-22 14:37

38歲男當董事長司機領三萬五 網友：騎驢找馬吧

2019-03-22 16:00

車輛違停被開單 找錯對象法官撤單

2019-03-22 15:50

要命路口補破網！六都啟動三年計畫 全面盤點一步到位

2019-03-22 13:18

借鏡歐美「路口瘦身」 車輛自然降速

2019-03-23 00:40

「9塊錢吃日本料理」不是夢！加賀屋周年慶 祭超殺優惠

2019-03-22 12:25

雲林蒜頭變小嚴重歉收 陳吉仲啟動4大對策

2019-03-22 14:07

今各地有雨 吳德榮：北台灣濕冷到下周一

2019-03-23 07:46

要命斑馬線…6都大盤點 啟動3年改善計畫

2019-03-23 00:05

上班11hr領1千！他提離職卻收到讓人「傻眼翻」簡訊

2019-03-23 10:40

適量吃蛋、堅果 銀髮族健康老得慢

2019-03-22 14:44

女大生半夜腹痛到昏倒 原來腸子結成一團還長巨大水瘤

2019-03-22 18:18

「畫壇變調鳥」李錫奇辭世 享壽81歲

2019-03-22 20:30

懶貓躺在拼圖上耍萌 主人淚崩：還我一個禮拜

2019-03-22 16:18

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

中壯年有百岳夢又怕關節退化 醫師傳授保膝祕技

2019-03-22 13:58

安心照料兒童 長庚整合兒科急診醫津貼

2019-03-22 13:44

3千萬的水晶吊燈！這家新飯店 首年營收上看8億元

2019-03-22 13:09

怪空汙？ 醫師：學童肥胖氣喘可能是飲料糖含量過高

2019-03-22 16:35

每百人有近18人生這種病 台東人頭頸癌居冠

2019-03-23 08:20

高糖別碰！愛喝含糖飲料 95公斤小六童就醫

2019-03-22 23:44

大型車注意了！彰化警方3月取締402件違規

2019-03-22 21:50

勞動部今年擴大勞檢1千8百家變8千家 鎖定5大面向

2019-03-22 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top