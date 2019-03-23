小孩免費！4月兒童月 這7家飯店禮遇「小客人」

2019-03-23 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



4月是所有孩子們最開心的月份，從「兒童節」延伸到「兒童月」，各家飯店主打各種優惠方案，就是要讓小小孩帶著爸媽一起來度假。

台北凱撒Checkers自助餐廳於4/1~4/7推出「4月童樂會、小四樂免費」活動，專案免費招待兒童用餐，凡小學四年級以下（含四年級即10歲，需出示健保卡）由一位全額付費的家長或親友（成人）陪同點用午/晚餐或下午茶，小朋友可享免費用餐一客。現場將用餐照片分享至Checkers臉書並按讚，可獲得造型可愛的繽紛花瓣筆。Checkers主廚高志華也設計全新兒童專屬餐點，包含香鬆海苔小飯糰、日式鮭魚親子丼，以及薯條、肉丸義大利麵。

北投亞太飯店4/1~4/30則主打住房專案，可享一位兒童(6~11歲)入住免加價，經典和風客房8,900元起、豪華客房兩中床10,900元起、豪華家庭客房18,200元起(親子房每日限量3間)，入住豪華客房(含以上)，每房贈送北投文物館門票。4月兒童月活動多，假日推出「親子魔幻秀」和「大錢口技劇場」，兒童節連假有「親子歡樂派對」闖關活動；「KIDS SPA」親子雙人同行，兒童(12歲以下)5折優惠。

台北喜來登大飯店十二廚推出「歡樂童饗」兒童驚喜饗宴，凡12歲以下孩童至十二廚用餐，不限平、假日午餐、下午茶、晚餐即可享全額免費（一位成人限攜兩位孩童）。寒舍艾麗酒店則自即起推出「童樂會」宴會廳兒童派對專案，專案價每位1,500+10%，最低保證人數40位，由五星主廚特別為孩童設計西式自助餐點、專人規劃派對細節。

台中日月千禧酒店即起至4/7推出住房3.9折起優惠，免費加床，並加贈「佩佩豬」驚喜好禮及兒童早餐，還可免費參加復活節「自己畫彩蛋」手作教室課程。周日至五5,999元、周六及國定例假日6,999元。

兒童月不只享優惠，也可以力行環保。台南大員皇冠假日酒店推出「環保FUN鬆玩」優惠住房，4/3~4/8凡連續入住2晚，且續住不整房，優惠折扣直接省，最高享8折，房客還可以250元優惠價加購台南開頂雙層巴士乘車券。