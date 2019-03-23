37米、史上最大KAWS 趴著游進香港維多利亞港，網友大讚「好療癒」

2019-03-23 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



在首爾及台北站引起極大迴響後，《KAWS:HOLIDAY》第三站正式登陸香港維多利亞港！KAWS與AllRightsReserved再次攜手將其最具代表性的作品COMPANION帶來香港，以全新灰調、總長37米躺臥姿態登場，這也是KAWS至今最大型臥姿公共藝術裝置，即起至31日在香港維多利亞港上展出，遊客可於金鐘添馬公園對開海面（中西區海濱長廊中環段）近距離觀賞。

為迎接KAWS最大型戶外藝術作品的到來，藝術家KAWS與AllRightsReserved創作總監、策展人SK Lam (林樹鑫)、香港旅遊發展局主席林建岳博士、香港旅遊發展局總幹事劉鎮漢及「亞洲萬里通」行政總裁施愷民昨日出席《KAWS:HOLIDAY》香港站啟航活動。啟航活動中，巨型COMPANION隨領航躉船，從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭「游」到金鐘添馬公園對開海面，到達展出點後，香港消防處一號滅火輪「精英號」即進行噴水表演，是「精英號」首次參與本地藝術活動，場面壯觀。

香港旅遊發展局主席林建岳表示，「我們衷心感謝享譽國際的美國藝術家KAWS，將其最大型的臥姿藝術作品《KAWS：HOLIDAY》COMPANION帶來香港，並在香港最具標誌性的維多利亞港展出。這藝術展不但為愛好藝術的旅客帶來全新體驗，同時也為香港帶來更多國際曝光，令『香港藝術月』更加圓滿！」