遊艇「貴森森」？ 台灣現在可合購

2019-03-23 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



遊艇「貴森森」，但現在台灣也開始推行合購。國內知名遊艇製造廠嘉信遊艇公司昨發表「伊莉莎白號」新船，除廣邀各地VIP客戶搶先試乘，今、明兩天也將開放民眾現場領號碼牌登船參觀，體驗台灣遊艇製造的精工之美。同時鼓勵喜歡親水的民眾能集資合購，進一步享受海天一色、全然放鬆的遊艇休閒。

台灣發展遊艇產業超過40年，全台33家遊艇廠有17家位在高雄，光高雄市遊艇產值即佔全國8成，台灣建造的遊艇並有9成由高雄輸出。據國際知名遊艇產業雜誌統計世界各國80呎以上巨型遊艇訂單，台灣今年仍排名全球第5大，僅次於義大利、荷蘭、英國及土耳其。

嘉信遊艇公司是台灣遊艇優質製造商，擁有Monte Fino Yacht自創品牌，公司昨在嘉信22號碼頭發表由英國著名遊艇設計師TONY CASTRO所設計的新船「伊莉莎白號」，船身總長66呎，外觀有如英國紳士造型，內裝有有5房3衛浴及12個床位，適合大家族一同船宿旅遊。

嘉信遊艇公司龔俊豪表示，伊莉沙白號是運用近3年客戶的反應改造而成的一款適合台灣海域的遊艇，其中靜待穩定系統，讓船艇在海上能更加平穩，而為打造更親水的環境，在船尾甲板也規畫「釣魚區」。