巴塞爾表展／優雅蕭邦 飛行陀飛輪很紳士 牡丹花鮮豔盛開
蕭邦（Chopard）在2019年的巴塞爾表展上，推出以L.U.C系列複雜功能腕表為主力的男士表款，女性珠寶表包括經典Happy Sport、Imperial、LHeure du Diamant三大系列都有新作，整體品項很完整而平均，針對優雅紳士淑女的設計得心應手。
L.U.C系列中的Flying T Twin腕表，是品牌首款飛行陀飛輪，連同公平採礦認證玫瑰金打造的表殼厚度僅7.2毫米，是市面上最薄的飛行陀飛輪表款之一。這枚陀飛輪除了備有日內瓦印記認證（Poinçon de Genève）認證，還具有停秒功能，2個發條盒共提供56小時的動力儲存；令人驚異的是整個機芯僅由109個零組件組成，穩定度高。另一款Chrono One Flyback則是具又飛返功能的計時碼表，亦有庭秒功能，除了限量250枚的不鏽鋼款之外，還有醫療及航太級的Titalyt鈦材質款，是比較少見的腕表材質。
女表部分Happy Sport滑動鑽石系列橢圓形表款換上自製機芯，鍊帶款回歸1990年代最初的的鵝卵石造型鍊結。高級珠寶表系列LHeure du Diamant復刻60年代的設計，表圈以爪鑲鑲嵌共4.1克拉的美鑽，表盤則有孔雀石、青金石、綠松石、黑色蛋白石等不同硬寶石可選，並搭載自動上鍊機芯。除了彩色鱷魚皮革表帶，亦有全新手工裝飾的金質鍊帶，展現優雅高貴的氣質。而每年超限量8枚的L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony牡丹花腕表，除了機芯夾板有Fleurier金雕牡丹花裝飾，今年表盤則薈萃彩漆微繪、珍珠母貝鏤雕花卉、金雕蝴蝶等精彩工藝，展現活潑富貴的氣質。
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