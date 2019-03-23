巴塞爾表展／優雅蕭邦 飛行陀飛輪很紳士 牡丹花鮮豔盛開

2019-03-23 02:15 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



蕭邦（Chopard）在2019年的巴塞爾表展上，推出以L.U.C系列複雜功能腕表為主力的男士表款，女性珠寶表包括經典Happy Sport、Imperial、LHeure du Diamant三大系列都有新作，整體品項很完整而平均，針對優雅紳士淑女的設計得心應手。

L.U.C系列中的Flying T Twin腕表，是品牌首款飛行陀飛輪，連同公平採礦認證玫瑰金打造的表殼厚度僅7.2毫米，是市面上最薄的飛行陀飛輪表款之一。這枚陀飛輪除了備有日內瓦印記認證（Poinçon de Genève）認證，還具有停秒功能，2個發條盒共提供56小時的動力儲存；令人驚異的是整個機芯僅由109個零組件組成，穩定度高。另一款Chrono One Flyback則是具又飛返功能的計時碼表，亦有庭秒功能，除了限量250枚的不鏽鋼款之外，還有醫療及航太級的Titalyt鈦材質款，是比較少見的腕表材質。