親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線缺失改善
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

巴塞爾表展／優雅蕭邦 飛行陀飛輪很紳士 牡丹花鮮豔盛開

2019-03-23 02:15聯合報 記者孫曼╱即時報導

蕭邦（Chopard）在2019年的巴塞爾表展上，推出以L.U.C系列複雜功能腕表為主力的男士表款，女性珠寶表包括經典Happy Sport、Imperial、LHeure du Diamant三大系列都有新作，整體品項很完整而平均，針對優雅紳士淑女的設計得心應手。

L.U.C系列中的Flying T Twin腕表，是品牌首款飛行陀飛輪，連同公平採礦認證玫瑰金打造的表殼厚度僅7.2毫米，是市面上最薄的飛行陀飛輪表款之一。這枚陀飛輪除了備有日內瓦印記認證（Poinçon de Genève）認證，還具有停秒功能，2個發條盒共提供56小時的動力儲存；令人驚異的是整個機芯僅由109個零組件組成，穩定度高。另一款Chrono One Flyback則是具又飛返功能的計時碼表，亦有庭秒功能，除了限量250枚的不鏽鋼款之外，還有醫療及航太級的Titalyt鈦材質款，是比較少見的腕表材質。

女表部分Happy Sport滑動鑽石系列橢圓形表款換上自製機芯，鍊帶款回歸1990年代最初的的鵝卵石造型鍊結。高級珠寶表系列LHeure du Diamant復刻60年代的設計，表圈以爪鑲鑲嵌共4.1克拉的美鑽，表盤則有孔雀石、青金石、綠松石、黑色蛋白石等不同硬寶石可選，並搭載自動上鍊機芯。除了彩色鱷魚皮革表帶，亦有全新手工裝飾的金質鍊帶，展現優雅高貴的氣質。而每年超限量8枚的L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony牡丹花腕表，除了機芯夾板有Fleurier金雕牡丹花裝飾，今年表盤則薈萃彩漆微繪、珍珠母貝鏤雕花卉、金雕蝴蝶等精彩工藝，展現活潑富貴的氣質。

L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony，35毫米18...
L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony，35毫米18K玫瑰金鑲鑽表殼、自動上鍊機芯，機芯夾板有Fleurier金雕牡丹花裝飾，售價未定，限量8枚。記者孫曼／攝影
分享
L.U.C Flying T Twin腕表，40毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表...
L.U.C Flying T Twin腕表，40毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表殼、L.U.C 96.26-L L.U.C 96.24-L自動上鍊陀飛輪機芯，約390萬，限量發行50只。圖／蕭邦提供
分享
L.U.C Chrono One Flyback飛返計時碼表鈦金屬表殼款，價格未...
L.U.C Chrono One Flyback飛返計時碼表鈦金屬表殼款，價格未定。記者孫曼／攝影
分享
蕭邦LHeure du Diamant腕表，30毫米18K公平交易白金鑲鑽表殼、...
蕭邦LHeure du Diamant腕表，30毫米18K公平交易白金鑲鑽表殼、自動上鍊機芯，表盤分別鑲嵌孔雀石、青金石以及蛋白石，價格未定。圖／蕭邦提供
分享
L.U.C Flying T Twin腕表，40毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表...
L.U.C Flying T Twin腕表，40毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表殼、L.U.C 96.26-L L.U.C 96.24-L自動上鍊陀飛輪機芯，約390萬，限量發行50只。圖／蕭邦提供
分享
蕭邦LHeure du Diamant腕表鱷魚皮革表帶款，30毫米18K公平交易...
蕭邦LHeure du Diamant腕表鱷魚皮革表帶款，30毫米18K公平交易白金鑲鑽表殼、自動上鍊機芯，蛋白石表盤，價格未定。記者孫曼／攝影
分享
L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony，35毫米18...
L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony，35毫米18K玫瑰金鑲鑽表殼、自動上鍊機芯，彩漆微繪、珍珠母貝鏤雕與金雕工藝錶盤，售價未定，限量8枚。圖／蕭邦提供
分享
L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony，35毫米18...
L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony，35毫米18K玫瑰金鑲鑽表殼、自動上鍊機芯，彩漆微繪、珍珠母貝鏤雕與金雕工藝錶盤，售價未定，限量8枚。記者孫曼／攝影
分享
蕭邦LHeure du Diamant腕表裝飾金屬鍊帶款，30毫米18K公平交易...
蕭邦LHeure du Diamant腕表裝飾金屬鍊帶款，30毫米18K公平交易白金鑲鑽表殼、自動上鍊機芯，青金石表盤，價格未定。記者孫曼／攝影
分享
L.U.C Flying T Twin腕表，40毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表...
L.U.C Flying T Twin腕表，40毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表殼、L.U.C 96.26-L L.U.C 96.24-L自動上鍊陀飛輪機芯，約390萬，限量發行50只。記者孫曼／攝影
分享

珠寶

相關新聞

南投洋蔥炒蛋、北市壽喜燒 立委批營養午餐城鄉差距

2019-03-21 10:00

巴塞爾表展／寶格麗第5個超薄世界紀錄亮相 還有驚人超輕量48克

2019-03-23 00:56

巴塞爾表展／超帥熱門材質都在這！Bell & Ross青銅賽車 陶瓷潛水

2019-03-23 00:26

空調早販開跑 四合一冷暖氣崛起

2019-03-23 00:15

高CP值家電 百牌最新款亮相

2019-03-23 00:13

老是睡不飽？ 席夢思教你好眠訣竅

2019-03-23 00:09

全球最知名上班族 島耕作推出史上最「台」日本漫畫

2019-03-22 21:59

盧廣仲出席LV活動變身心靈大師 穿繽紛外衣只是錦上添花

2019-03-22 19:19

飛去日本看棒球！軟銀鷹首設「海外球迷應援席」！還可上場玩棒球九宮格

2019-03-22 19:14

Ella冒險精神發揮到極致 就是「背後會有一個很帥的教練抱著我」

2019-03-22 19:10

巴塞爾表展／ZENITH全新擒縱結構好「震撼」雙陀飛輪可以按著轉

2019-03-22 18:59

天空藍雙人沙發好美！Crate and Barrel家具開倉特賣3折起

2019-03-22 18:21

威尼斯台灣館作品首度曝光 鄭淑麗探討影像監控社會

2019-03-22 15:55

美食家帶路！遊京都奈良 品嘗米其林三星美食

2019-03-22 14:38

超萌北極熊咖啡、俄羅斯軟糖、核桃酥 周遊西門町一日散策

2019-03-22 14:37

遊京都奈良 品嘗米其林三星美食

2019-03-22 14:31

書也能吃？台灣首辦「吃書節」 31日甜點書派對同樂

2019-03-22 14:21

巴塞爾表展／ 天才設計師AM終於出手了！古馳這蒙面表必須擁有

2019-03-22 13:56

「9塊錢吃日本料理」不是夢！加賀屋周年慶 祭超殺優惠

2019-03-22 12:25

昆凌選搭COACH手袋造型百變一次看足 林心如撞包佐掩嘴甜笑

2019-03-22 10:56

「冰巧克力鮮奶茶」灑酥脆Oreo碎片 茶飲新品太邪惡了！

2019-03-22 10:53

巴塞爾表展／ORIS最愛地球 潛水表美色誘人

2019-03-22 09:09

巴塞爾表展／新一代J12全新進化！全場最貴香奈兒手表竟是它

2019-03-22 07:38

巴塞爾表展／ 泰格豪雅 AUTAVIA更「芯」重現江湖！智能表2.5史上最貼心高爾夫程式

2019-03-22 05:39

寶格麗300件頂級珠寶腕表 重現80年代華麗

2019-03-22 00:05

製作要等1年！乾杯首推5道「義大利帕瑪生火腿」開胃菜

2019-03-21 23:17

兩款超萌筆記本免費送！ Mister Donut與卡娜赫拉聯名再一波

2019-03-21 23:10

「無印良品」台南店玩新招！獨家刺繡工房、交換繪本還能喝咖啡

2019-03-21 21:51

小資女必收！韓妞最愛「紅豆牛奶色」 這5款開架唇彩手刀快買

2019-03-21 20:42

揪閨蜜一起放閃！到松菸免費逛「香奈兒COCO放閃俱樂部」 重溫80年代迪斯可風格

2019-03-21 19:54

王棠云爆料余文樂「像色盲」 周予天、周興哲同穿香奈兒比帥

2019-03-21 19:40

免費送「2隻黃金蟹＋1隻天使紅蝦」！壽星吃天外天再贈200元禮券

2019-03-21 19:27

孟耿如「大露蠻腰」挺香奈兒 自曝為秀腹肌不吃飯

2019-03-21 18:59

許瑋甯跑香奈兒彩妝趴「耍心機」 嘴唇上做這手腳讓人一眼迷上

2019-03-21 18:52

回憶掰掰！43年「無名子」歇業 復興南路「清粥小菜街」又少一間

2019-03-21 18:47

天氣忽熱忽冷神煩！燦坤、全國電子空調早販開跑 最高現折5千元

2019-03-21 18:46

HUBLOT大玩跨界聯名 拉攏法拉利、藝術家齊推吸睛新表

2019-03-21 18:30

漫步櫻花隧道、被花朵簇擁彷彿花仙子 想在微風南山「觀落櫻」只有這幾天

2019-03-21 18:23

「進得了電梯的寵物」都能住進來！亞洲第一家金普頓酒店開幕

2019-03-21 18:09
看更多

熱門文章

腎結石照片瘋傳 醫生驚呼：這顆不行了

2019-03-22 10:30

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷 週末北台灣降至13度

2019-03-22 07:32

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

4月起春遊補助！各縣市加碼出爐 南投最高拿2750元

2019-03-22 21:58

挺肚為婚禮忙翻 準新娘婚前2天遭未婚夫分手

2019-03-22 12:09

毛孩偷舔醬汁「洋蔥中毒」亡 10種狗不能吃的食物

2019-03-22 19:58

原廠藥退出台灣市場 台大醫師直指：問題出在食藥署

2019-03-22 13:15

2款預防性下架降血壓藥 證實驗到第3種不純致癌物

2019-03-22 19:41

台灣女性向上提升 A罩杯已經快看不到了

2019-03-22 09:29

小孟塔羅：職場人要看！2019 被挖角指數

2019-03-22 09:50

獨／農委會副主委找到人接了 產銷調節重任交給他

2019-03-22 13:54

當心加速膝蓋退化 醫建議中年人別在籃球場裝年輕

2019-03-22 14:12

臉頷腫像含糖果原來是「親吻病毒」惹禍 醫：少玩親親

2019-03-22 15:25

省10元？超商買美式咖啡 卻要求加鮮奶升級拿鐵

2019-03-22 15:39

獨／9家90套經典套票 宜蘭5天4夜萬元有找

2019-03-22 13:43

是你嗎？5位發票千萬得主尚未現身 都在雙北消費

2019-03-22 11:24

統一發票107年末期千萬特別獎 5張待兌領

2019-03-22 11:01

男友媽要求「全素婚宴」讓她超苦惱 網嘆：重點不是吃素！

2019-03-22 19:38

氣象局：北台灣今氣溫驟降 明天只剩15度

2019-03-22 15:36

鋒面雲系傍晚接近 彭啟明提醒周六會有明顯降雨

2019-03-22 07:52

【弄孫之樂】劉蕗娜／新手爺奶出任務

2019-03-22 06:00

影／出門不關冷氣更省電？四招「冷」知識 幫您省荷包

2019-03-22 17:57

要命路口補破網！六都啟動三年計畫 全面盤點一步到位

2019-03-22 13:18

請病假太多想預支薪水遭拒 網友：沒資遣你很佛心了

2019-03-22 13:59

38歲男當董事長司機領三萬五 網友：騎驢找馬吧

2019-03-22 16:00

昆凌選搭COACH手袋造型百變一次看足 林心如撞包佐掩嘴甜笑

2019-03-22 10:56

【我愛一個人煮-56】太陽臉／燴飯兩道

2019-03-22 06:00

車輛違停被開單 找錯對象法官撤單

2019-03-22 15:50

交部邀六都檢討斑馬線退縮 學者指道路設計應全面體檢

2019-03-22 07:17

雲林蒜頭變小嚴重歉收 陳吉仲啟動4大對策

2019-03-22 14:07

駕駛看到黃燈就衝 學者：「路口瘦身」不能少

2019-03-22 11:47

超萌北極熊咖啡、俄羅斯軟糖、核桃酥 周遊西門町一日散策

2019-03-22 14:37

【食農教育】巧爾／餐桌上的猜猜樂

2019-03-22 06:00

避開清明掃墓車潮 連假前一周假日國道7折收費

2019-03-22 11:39

「9塊錢吃日本料理」不是夢！加賀屋周年慶 祭超殺優惠

2019-03-22 12:25

一開始很甜，最後卻很渣！「甘蔗男」正流行

2019-03-22 22:46

懶貓躺在拼圖上耍萌 主人淚崩：還我一個禮拜

2019-03-22 16:18

女大生半夜腹痛到昏倒 原來腸子結成一團還長巨大水瘤

2019-03-22 18:18

適量吃蛋、堅果 銀髮族健康老得慢

2019-03-22 14:44

珍稀白頭鶴迷航南台灣 鳥友南衝搶拍美麗身影

2019-03-22 10:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top