巴塞爾表展／超帥熱門材質都在這！Bell & Ross青銅賽車 陶瓷潛水

2019-03-23 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



延續暢銷的三海陸空軍三大主軸，在2019年的巴塞爾表展上，柏萊士（Bell & Ross）目前所發佈的表款多以既有表款為基礎，在細節和材質上小改的表款，例如許多熱銷表款例如方形的BR03 Diver潛水表、圓形Vintage V2 Bellytanker等也都換上今年最夯的青銅與高科技陶瓷材質，是很討好主流市場的設計。品牌也預告今年將有全新系列將於下半年登場。

會隨配戴者使用習慣和特質個人化成獨一無二模樣的青銅材質，今年可以說是席捲鐘表界，幾乎所有品牌都免不了要跟風；始作俑者之一其實正是Bell & Ross。今年推出兩個新款BR03-92 Diver潛水表，是市面上辨識度極高的方形潛水表，用上原本就是潛水員頭盔材質的青銅絕對合理。事實上，搭配綠色表盤表圈的這枚BR03-92 Diver Green Bronze青銅潛水表已是Bell & Ross的第二枚青銅潛水表，整體配色呈現復古質感。 較為特別的是首度亮相的啞黑色高科技陶瓷款，是一枚全從表殼到表圈及龍頭護橋全陶瓷的潛水表，仿照飛機儀表板防眩塗層的啞光黑色別具特色與質感，搭配大號白色數位、指標的形狀以及螢光塗層，實用與美學兼具。