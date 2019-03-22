一開始很甜，最後卻很渣！「甘蔗男」正流行，謝謝他教我們愛情不只是甜蜜

2019-03-22 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



聽到沒？最近網路上流行一個新的代號「甘蔗男」，因為一開始很甜，之後卻很渣。

最近身邊的朋友，遇到了一個狀況，剛認識不久的男生，每次約會都非常貼心、窩心使得我朋友，每天都有粉紅泡泡，但時間稍微久些，曖昧期一過，彷彿賞味期限已到了盡頭。也不是甜蜜感就消失殆盡，而是甜蜜的味道在口中，已漸漸麻痺味覺，就跟甘蔗一樣。

讓人又愛又恨的「渣男」，明明知道，這個男生不是好東西，又不知怎麼會抵擋不了誘惑力，通常會安慰自己、或是幫對方找一個安慰自己「他可能在忙」的藉口，來壓抑自己的不安全感，對於這樣的渣男，小女子也是無可奈何。

但所謂的「甘蔗男」，在女生的眼裡，滿足了所有粉紅泡泡的條件，在外也有不錯的風評、幽默風趣總是逗著開心，把妳寵上天，就如同自己是個小公主的呵護。曖昧期間，女生們已經投入了愛情的心血，毫不知情一步步踏入墳墓。

女生對於感情的期望值越高，就失落感越重，其實就是「甘蔗男」給妳的領悟。

這樣的曖昧就像是毒藥，讓妳淺嚐一口，就上癮。讓妳沈醉在愛情的迷幻之中，迫不及待的想要宣告全世界，自己是一個多麽幸福的人兒。

在這樣的迷幻之中，妳會發現他的漸漸改變，短時間內讓妳由熱至冷都還沒反應過來，甘蔗男已對於這段關係，退到邊緣，甚至害怕被確認關係。當被問起是否對我有意思時，總是顧左右而言它，就只差沒有把話說出口，冷漠的眼神，也無法掩飾，對於這樣的問題，早已與他無關。這個感覺就像是，在夜店碰到的桃花，當狂歡之後，就不會再對對方有任何悸動與衝動感的那種空虛。

甘蔗男，也不是會輕易說分手的人，在感情上，就像是嚼甘蔗，一開始入口時，非常的甜蜜，越嚼越起勁，也不會輕易發現他擅長言語中藏著惡魔。最好再跟你說，很遺憾，我們不適合，所以我選擇沒辦法繼續走下去，還會裝作一副緬懷過去種種，來掩飾心虛感。就算今天，真的分開了，他還是會藕斷絲連來考驗著妳。

若妳是一個，本身不再相信愛情的人，一但遇到甘蔗男後，很容易被這樣的氛圍給蒙蔽，甚至眷戀這樣的氛圍。可以說甘蔗男是最好的「氛圍製造師」，在妳心中營造一個歡樂的園地，總是分不清感情的真假，甚至還會自己投懷送抱。

這麼說好了，人在任何階段，總會遇見幾個甘蔗男的經驗，但一場失敗的愛情，總會讓人想開與成長，也更懂得自己要的是什麼。

沒有一個人是完美的，我們無法去避免任何一個走進身邊的人，判斷它的好壞，就算愛得滿身是傷，也要從傷口去學習自己對於感情的執著與執迷不是換來的結果，也別懲罰自己、逃避自己，總是幻想著自己又是幸福絕緣體。

而相反的，這樣的經驗表面上看來確實讓人傷感，但實質上，在過去不好的經驗中，我們也不得不說這些人，造就了現在對於感情的嚴謹，懂得自己的需要，也明白自己該付出的是否值得。