全球最知名上班族 島耕作推出史上最「台」日本漫畫

2019-03-22 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



日本知名漫畫「島耕作系列」，主角「島耕作」更被讀者喻為「全球最知名上班族」，系列漫畫在台發行突破110萬冊、全球突破4000萬冊。最新刊《會長島耕作》第11集的劇情，敘述主角島耕作在老友東北澤的邀請下造訪臺灣，深度探討台灣的政治、經濟及外交處境等議題，被譽為史上最「台」的日本漫畫。

「台味十足」的《會長島耕作》11集，擁有近兩百頁的篇幅。島耕作以企業主身分來台拜訪了各界友人，從在臺經商的友人口中了解了臺灣當前的「新南向政策」、到立法院與立委請益中國方面的局勢分析、並搭高鐵南下至高雄市政府海洋局探討鮪魚捕獲現狀，途中更穿插各國企業搶找「台灣天才少年駭客」的橋段，巧妙將時事與漫畫情節融合。

除了嚴謹的政經議題外，漫畫裡也充分介紹了台灣從飲食到信仰的豐富文化：建築方面不僅繪製了精美的總統府、臺北101與慈祐宮，更連生命力十足的招牌街景也鉅細靡遺地呈現，而來美食大國的島耕作也不忘品嘗小籠包、牛肉麵與在地茶等特色料理。

尖端出版社指出，為了讓作品更加貼近現實，作者弘兼憲史長期關注台灣動向，並透過立委趙天麟多方了解台灣情勢，一點一滴撒下臺灣篇成形的種子。2018年受東吳大學邀請來臺演講時，弘兼憲史便定位該次行程為取材之旅，並與趙天麟委員到立法院了解台灣政治家生態。

尖端出版社表示，在該集漫畫中，島耕作足跡遍布全台灣，從台北101、慈祐宮、九份，一直到高鐵左營站、海洋局等近二十處在地景點與設施，可說是日本漫畫界與台灣文化深度結合的創舉。