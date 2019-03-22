盧廣仲出席LV活動變身心靈大師 穿繽紛外衣只是錦上添花

2019-03-22 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）高雄漢神專門店盛大開幕，占地123坪，規劃為2樓女裝、3樓男裝，並推出夏季全新Monogram系列首賣、男裝珍稀配件獨賣商品，活動邀請Ella陳嘉樺、邱澤、陳庭妮、謝佳見、吳思賢和盧廣仲出席，第一次參加路易威登活動的盧廣仲不改極具個人風格的幽默，表示身上穿的「綠野仙蹤」罌粟花系列服裝很適合，「前面還有一個小叮噹的袋子。」而對於孔劉也演繹過這套服裝，表示很榮幸但不會怕被比較，原因是「我們的照片應該很難被放在一起。」

盧廣仲坦言18歲以前很喜歡穿花花的衣服，25歲之後穿得樸素一點，「因為我的心靈很富足充實，內心已經是彩色，不用外在的色彩來襯托，內、外都很豐富，這一身繽紛服裝正好錦上添花。」