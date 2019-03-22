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飛去日本看棒球！軟銀鷹首設「海外球迷應援席」！還可上場玩棒球九宮格

2019-03-22 19:14聯合報 記者陳睿中╱即時報導

日職球隊「福岡軟銀鷹」搶先全日職球隊，於福岡巨蛋主場外野座位區3壘側，設立海外球迷應援席「Hello Seats」，還安排中文工作人員服務球迷，即日起已可開放預定開幕戰與例行賽的門票。另外亦同步推出海外球迷專屬的OHAYOU行程、OYASUMI行程等體驗活動，讓球迷可以前往牛棚、球員休息區等地點，甚至登上巨蛋屋頂。

根據日本觀光局調查，台人已將「觀看運動賽事」列為再訪日本的重要行程之一。軟銀鷹特於主場福岡巨蛋首創海外球迷應援席「Hello Seats」，將座位安排於日本特色加油團聚集的外野區，讓台灣球迷能夠極富臨場感地觀賞棒球賽，同時感受日式應援魅力，每場最多供應100個席次，每席售價2,000日圓；開幕站、鷹祭則為3,000日圓。目前已於Klook正式販售。

凡購買Hello Seats的球迷也將獲得獨家的「應援氣球」日式應援道具，可與日本球迷一同體驗7局上半結束後和勝利時的氣球慶典。球場也將於7號門設置專用入口，並安排中文工作人員。

除了參與賽事之外，軟銀鷹也針對海外球迷推出福岡巨蛋巡禮，利用早晨及夜間時段打造專屬場館的「OHAYOU行程」、「OYASUMI行程」以及「樂享巨蛋行程（附棒球體驗）」。依不同方案，安排中文解說人員帶領球迷參觀比賽球場、球員休息區、選手置物室、揮棒練習室與記者會室等球場限定開放區域，球迷更可以親身上場體驗棒球九宮格及傳接球等。此外，更有日本棒球場中唯一能夠上到屋頂的「冒險行程」，成人價1,500～4,000日圓不等，另有兒童方案。

除了參觀棒球場設施，現場也準備軟銀鷹球員比賽服、忍者或浴衣等服裝提供球迷拍攝紀念照，豐富趣味的球場體驗行程不僅適合棒球愛好者朝聖，也適合親子一起前來同樂。即日起旅客可以透過福岡軟銀鷹官方網站預約。

福岡軟銀鷹於福岡巨蛋主場設立海外球迷應援席「Hello Seats」。圖／業者提...
福岡軟銀鷹於福岡巨蛋主場設立海外球迷應援席「Hello Seats」。圖／業者提供
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粉絲也可參加球場體驗活動，更換上球員比賽服、忍者或浴衣等服裝拍攝紀念照。圖／業者...
粉絲也可參加球場體驗活動，更換上球員比賽服、忍者或浴衣等服裝拍攝紀念照。圖／業者提供
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