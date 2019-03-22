Ella冒險精神發揮到極致 就是「背後會有一個很帥的教練抱著我」

2019-03-22 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）高雄漢神專門店盛大開幕，占地123坪，規劃為2樓女裝、3樓男裝，並推出夏季全新Monogram系列首賣、男裝珍稀配件獨賣商品，活動邀請Ella陳嘉樺、邱澤、陳庭妮、謝佳見、吳思賢和盧廣仲出席，Ella表示她很喜歡身上的服裝散發的女性自主精神，輪廓鮮明、有點兒強悍，也有旅行征服者的冒險感，搭襯未來感的裙裝，性感露腿達到完美平衡。

她開玩笑說手上的Egg手袋如果孵出恐龍，勁寶一定會相當開心，服裝選擇多方嘗試的她，也非常熱中冒險，「例如跳傘啊！因為背後會有一個很帥的教練抱著妳。」講完大笑表示，之前出外景節目時，她都衝第一個，「我會滿足你們所有的要求，被拱了就會去做，像我和Selina、Hebe以前去唱商演的時候，她們兩個都穿得很誇張，就是層疊穿法，然後就叫我單穿背心，是裡面只剩下內褲的單穿，但我都會願意，就是要露點穿給他們看，反正都卸妝準備去洗澡了，我們真的會在房間一起裸體跳『十面埋伏』。」被問到如果是老公希望她裸體跳給他看呢？Ella大方表示，「他不用叫我跳，我就會跳給他看！」

為慶祝專門店開幕，首賣Monogram帆布的2019夏季沁涼新色系列，點題季節、綻放如海洋度假般的繽紛色澤，包括淡紫、嫩粉、抹茶綠、橘色等清新視覺，撞色混搭普普風，大小錯落的Monogram表現嶄新氣象，有如萬花筒般絢爛，包括Speedy、Neverfull手袋，還有時髦的Bumbag腰包，以及靈感來自1968年「Sac Plat（琴譜包）」所設計的全新Onthego托特包款。

獨賣款男性配件也以奢華為宗旨，推出貂毛、鱷魚皮等珍稀矜貴的材質，貂毛後背包展現了男裝藝術總監Virgil Abloh設計的扎染風格。