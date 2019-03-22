巴塞爾表展／ ZENITH全新擒縱結構好「震撼」雙陀飛輪可以按著轉

2019-03-22 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



科技演變速度驚人，光是從僅少數人擁有的黑金剛到如今連小孩都能本能上手的觸控螢幕手機，不過短短10年時間，更何況從1675年三個世紀前的技術，是否也該面臨挑戰？ 在2017年時，Zenith（真力時）曾推出限量10枚的革命性Defy Lab腕表，以全新結構的高頻振盪器取代傳統擒縱系統的機芯，得當年GPHG鐘表大賞肯定。如今這個機制再度進化：新一代的Defy Inventor效率再度提升且能量產，是Zenith今年為巴塞爾表展帶來最大的驚喜。

以單一單晶矽超薄零件和上下兩層夾板組成的真力時調速振盪器（ZENITH Oscillator），顛覆性的技術取代1675年科學家惠更斯（Christiaan Huygens）發明擺輪游絲原理以來獨霸傳統鐘表產業的擒縱結構，解決了由30多個零件因接觸摩擦、溫度磁性等影響精準度的問題。以18赫茲的極高頻率（通常為 4 赫茲）振動的Defy Inventor，效能又比前一代Defy Lab的15赫茲更加提升。搭配超輕量鈦金屬表殼與Aeronith 鋁複合材料表圈，備有50 小時動力儲存功能。雖非限量表，但因製作難度高，目前年產量約100只，預計今年9月起上市。