天空藍雙人沙發好美！Crate and Barrel家具開倉特賣3折起

2019-03-22 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



想要換家具或是為室內增添居家單品，又有撿便宜的機會了！美國家居品牌Crate and Barrel即日起至3月28日舉辦年度家具開倉特賣，集結客廳、餐廳、寢室等空間場域的質感家具出清優惠3折起，於特賣會期間消費不限金額即加贈200元優惠抵用券。

Crate and Barrel特賣商品為陳列品、瑕疵品和部份庫存品，特賣價依商品狀況而不同，款式、數量以現場展示為主，須自行包裝運送或現場人員協助安排付費配送，特賣會時間為上午11點至晚上7點，地點在台北市南港區市民大道七段7號（近松山火車站）。

在本次特賣會中，首推天空藍色Pennie雙人座沙發，適合小空間的居家布置，錐形沙發腳以實心白橡木製作，並附一對精製抱枕，原價42,000元；鄉村風格的Basque餐桌擁有簡約樸實線條，採用手刮的耐久芒果實木板配上樁釘，飾以溫潤色漆和蜜蠟，呈現柔和色澤，原價38,800元起；簡潔的模塊化設計Sawyer層架系列原價7,200～16,500元，可讓使用者自由組合出符合空間規畫的收納層架。