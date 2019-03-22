天空藍雙人沙發好美！Crate and Barrel家具開倉特賣3折起
想要換家具或是為室內增添居家單品，又有撿便宜的機會了！美國家居品牌Crate and Barrel即日起至3月28日舉辦年度家具開倉特賣，集結客廳、餐廳、寢室等空間場域的質感家具出清優惠3折起，於特賣會期間消費不限金額即加贈200元優惠抵用券。
Crate and Barrel特賣商品為陳列品、瑕疵品和部份庫存品，特賣價依商品狀況而不同，款式、數量以現場展示為主，須自行包裝運送或現場人員協助安排付費配送，特賣會時間為上午11點至晚上7點，地點在台北市南港區市民大道七段7號（近松山火車站）。
在本次特賣會中，首推天空藍色Pennie雙人座沙發，適合小空間的居家布置，錐形沙發腳以實心白橡木製作，並附一對精製抱枕，原價42,000元；鄉村風格的Basque餐桌擁有簡約樸實線條，採用手刮的耐久芒果實木板配上樁釘，飾以溫潤色漆和蜜蠟，呈現柔和色澤，原價38,800元起；簡潔的模塊化設計Sawyer層架系列原價7,200～16,500元，可讓使用者自由組合出符合空間規畫的收納層架。
小資族也有萬元可入手的好物，像是時尚現代的LOWE皮質餐椅以帶有荔枝紋的單色軟馬鞍皮包覆，寬敞椅墊和椅背增添舒適度，有多色可選，原價8,900元；工業風設計的DELTA餐椅擁有曲線造型椅背和模造座椅，原價5,800元；Echelon C 型桌是古銅色線狀鐵架組成的C型桌，提供可隨手放點心和電腦之處，古銅色桌面採手工蝕刻成條紋狀，並經深銅色粉末塗料和淺金色漆處理，閃耀著隱約光澤，原價12,500元。
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