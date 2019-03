天空藍雙人沙發好美!Crate and Barrel家具開倉特賣3折起

2019-03-22 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



想要換家具或是為室內增添居家單品,又有撿便宜的機會了!美國家居品牌Crate and Barrel即日起至3月28日舉辦年度家具開倉特賣,集結客廳、餐廳、寢室等空間場域的質感家具出清優惠3折起,於特賣會期間消費不限金額即加贈200元優惠抵用券。

Crate and Barrel特賣商品為陳列品、瑕疵品和部份庫存品,特賣價依商品狀況而不同,款式、數量以現場展示為主,須自行包裝運送或現場人員協助安排付費配送,特賣會時間為上午11點至晚上7點,地點在台北市南港區市民大道七段7號(近松山火車站)。

在本次特賣會中,首推天空藍色Pennie雙人座沙發,適合小空間的居家布置,錐形沙發腳以實心白橡木製作,並附一對精製抱枕,原價42,000元;鄉村風格的Basque餐桌擁有簡約樸實線條,採用手刮的耐久芒果實木板配上樁釘,飾以溫潤色漆和蜜蠟,呈現柔和色澤,原價38,800元起;簡潔的模塊化設計Sawyer層架系列原價7,200~16,500元,可讓使用者自由組合出符合空間規畫的收納層架。