威尼斯台灣館作品首度曝光 鄭淑麗探討影像監控社會

2019-03-22 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



在監控機制漸趨嚴密完備的現代，人們看似自由，卻時時受到大數據、臉部辨識等監看控管，宛如另一道無形監獄，無人可以遁逃。

第58屆威尼斯國際美術雙年展台灣館作品「3x3x6」，今天首度曝光預告影片，代表參展藝術家鄭淑麗、策展人保羅‧普雷西亞多(Paul B. Preciado)偕同北美館團隊、台灣技術團隊共同宣布，為本次展出限地製作的全新裝置作品近日啟運，五月於全球藝術盛會公開發表。

本屆台灣館展覽暨作品名稱「3x3x6」，靈感來自當今監獄體系的標準建築結構，呈現被六個攝影機不斷監看下的九平方米拘禁空間。

台灣館所在地普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni），曾是總督宮監禁犯人之處。本屆台灣館代表藝術家鄭淑麗不只將普里奇歐尼宮視為單純展示空間的思維，更追索該建築於十六世紀作為監獄的歷史脈絡，將其轉變為當代高科技監控空間，探討當代民主社會中監禁的多重意涵。

鄭淑麗認為，在監控機制漸趨嚴密完備的現代，人們的肉身看似自由，卻時時受到大數據、臉部辨識等監看控管，另一種超越實體囚禁的監禁型態儼然形成。此次展覽，鄭淑麗創作橫跨四個展間的沈浸式裝置作品，邀觀者參與共同想像一個解除身體禁錮的社會，探索從這種全面監禁的控制中鬆綁的可能。

本展主要裝置——旋轉投影塔，乃鄭淑麗受美國紐約古根漢美術館委託創作並典藏之網路藝術作品《布蘭登》中全景敞視介面的延伸，其原型來自十八世紀哲學家傑瑞米．邊沁(Jeremy Bentham)所設計之環形監獄中央的監視塔樓。

而現場擷取的觀者群像、或是由全世界上傳至本展覽手機應用程式的自拍影像等影像來源，都將被重新編碼為與真實性別、種族相異的影像，經電腦運算亂數混編後投射而出。鄭淑麗另針對十位歷史上及當代由於特殊性別取向而不見容於社會、甚至遭受監禁的個案進行縝密的研究，分別發展出十段情節虛構的「跨性別-龐克」短篇科幻影片，由生理特徵與原型人物不相符的演員擔綱演出，帶領觀者步入虛實交錯的多重敘事

該系列影片由德國電影製片公司Juergen Bruening Filmproduktion協同製作，已於柏林拍攝完畢，現由西班牙特效團隊Oh My Render Studio進行影片特效處理中。

北美館表示，此一作品涉及多重技術層面，鄭淑麗特別集結台灣科技藝術領域的佼佼者共同創作，延攬科技藝術創作團隊Dimension Plus 總監蔡宏賢擔任製作總監、工業設計師楊博顯為設計總監，軟體方面由鄭先喻負責多媒體與系統整合、李家祥負責軟體應用、魏廷宇負責3D影像設計，硬體工程由大同大學機械工程學系賴躍仁教授與鍾湫浤帶領技術團隊共同參與，由德國的Roger Sennert負責網路連結。