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超萌北極熊咖啡、俄羅斯軟糖、核桃酥 西門町一日散策

2019-03-22 14:37聯合報 記者柯意如╱即時報導

吃貨小編日前報導由在地人帶路的「北投」一日美食散策後，不斷有新的美食情報又來引誘吃貨小編，這個周休二日就從西門捷運站五號、六號出口用散步的方式出發，來尋找可以讓各位吃貨同伴「心靜悠閒」週末超鬆好去處吧！

超萌小熊杯中Say Hi！

「Polar Cafe」西門旗艦店 場景遼闊超好拍

原本在IG已很有名、在民生社區已相當知名的北極熊主題咖啡館「Polar Cafe」，西門旗艦店在今年3月中旬正式開幕了。

Polar Cafe西門旗艦店場地寬敞，打卡好拍。圖／Polar Cafe提供
Polar Cafe西門旗艦店場地寬敞，打卡好拍。圖／Polar Cafe提供
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Polar Cafe西門旗艦店場地寬敞，打卡好拍。圖／Polar Cafe提供
Polar Cafe西門旗艦店場地寬敞，打卡好拍。圖／Polar Cafe提供
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「Polar Cafe」從西門町六號出口往前就到了，真善美戲院樓上(新世界大樓9樓)的西門旗艦店，一樣有「Polar Cafe」無所不在的北極熊裝飾、漂浮棉花糖的超可愛熊熊飲品。不但有遼闊的事業、採光好又挑高的寬廣室內設計、還有讓人驚喜的超好拍戶外景致，讓少女們一進去鐵定立刻打卡，室內座位也跟人一樣放很鬆，沒有排排坐，週末約閨密一起來這放鬆最悠閒了。

Polar Cafe北極熊咖啡超萌。圖／Polar Cafe提供
Polar Cafe北極熊咖啡超萌。圖／Polar Cafe提供
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Polar Cafe西門旗艦店場地寬敞，打卡好拍。圖／Polar Cafe提供
Polar Cafe西門旗艦店場地寬敞，打卡好拍。圖／Polar Cafe提供
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Polar Cafe西門旗艦店場地寬敞，打卡好拍。圖／Polar Cafe提供
Polar Cafe西門旗艦店場地寬敞，打卡好拍。圖／Polar Cafe提供
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招牌飲品部份，「Polar Cafe」西門旗艦店提供咖啡、茶飲等各式人氣飲品，加上北極熊棉花糖超可愛，隨著熊熊慢慢在杯子裡面融化，下午時光的甜蜜少女心也跟著融化了。

Polar Cafe西門旗艦店場地寬敞，打卡好拍。圖／Polar Cafe提供
Polar Cafe西門旗艦店場地寬敞，打卡好拍。圖／Polar Cafe提供
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「蜂大咖啡」浮誇懷舊玻璃餅乾罐 吃貨完全無法抵抗

如果你跟小編一樣是吃貨，就難以抵抗「蜂大咖啡」琳瑯滿目、拍起來超浮誇的玻璃點心櫃，經過這裡如果帶著小朋友在身邊，看到這些裝了滿滿餅乾的玻璃罐，都一定會吵著要買啊。

從捷運六號出口往成都路方向進行，一下子就會看到「蜂大咖啡」。成立於1956年的蜂大咖啡，是品嚐冰滴咖啡與玻璃罐裝古早味餅乾的好所在，更是老台北人對西門町懷舊氛圍的無限懷念。

蜂大咖啡的零食櫃豐盛驚人。圖／讀者提供
蜂大咖啡的零食櫃豐盛驚人。圖／讀者提供
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蜂大咖啡是西門町懷舊咖啡店。圖／讀者提供
蜂大咖啡是西門町懷舊咖啡店。圖／讀者提供
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蜂大咖啡是西門町懷舊咖啡店。圖／讀者提供
蜂大咖啡是西門町懷舊咖啡店。圖／讀者提供
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走過一甲子以上的歲月，遊客經過「蜂大咖啡」一樣生意很好，很多人優閒吃小點心、閒聊並啜飲一口回憶。小編每回經過，必買核桃酥、雞仔餅、鮑魚酥、綠豆糕等小點回家孝敬長輩、分享給好朋友，都可以獲得讚許。真心希望這些小點心永遠都會在，如果老台北沒有這樣類型的店，感覺就失去了什麼滋味。

明星咖啡品嘗俄羅斯軟糖 懷舊幽靜藝文氛圍追憶似水年華

如果喜歡幽靜又充滿藝文氣息的餐館，「明星咖啡」絕對是各位文藝美少女要帶著閨密來逛逛的地方，享受下午茶，追憶似水年華。

「明星咖啡」單層點心簡單可口，可吃到經典軟糖跟小西點。記者 柯意如／攝影
「明星咖啡」單層點心簡單可口，可吃到經典軟糖跟小西點。記者 柯意如／攝影
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「明星咖啡」一樓是西點店，二樓式咖啡館可用餐。圖／讀者提供
「明星咖啡」一樓是西點店，二樓式咖啡館可用餐。圖／讀者提供
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「明星咖啡」距離西門捷運站有一小段路，從五號出口走出來後，進入城中市場的地帶，就可以看到非常醒目的「明星咖啡西點麵包」招牌，一樓是賣蛋糕小西點，樓上就是有濃厚藝文氣息的「明星咖啡館」了。

「明星咖啡」創立於1949年，以道地俄羅斯美食、蔣經國夫人蔣方良女士愛吃的俄羅斯軟糖聞名，最讓人津津樂道的故事，周夢蝶、三毛、黃春明、林懷民、白先勇….台灣60年代的現代詩與小說，伴隨著明星的咖啡濃香，一進入這個環境就自然會心神寧靜。

到「明星咖啡」吃點心可感受濃厚文藝氣息。記者 柯意如／攝影
到「明星咖啡」吃點心可感受濃厚文藝氣息。記者 柯意如／攝影
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「明星咖啡」一樓是西點店，二樓式咖啡館可用餐。圖／讀者提供
「明星咖啡」一樓是西點店，二樓式咖啡館可用餐。圖／讀者提供
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「明星咖啡」一樓是西點店，可買俄羅斯軟糖。圖／讀者提供
「明星咖啡」一樓是西點店，可買俄羅斯軟糖。圖／讀者提供
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到「明星咖啡」吃點心可感受濃厚文藝氣息。圖／讀者提供
到「明星咖啡」吃點心可感受濃厚文藝氣息。圖／讀者提供
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「明星咖啡」馳名的俄羅斯軟糖。圖／讀者提供
「明星咖啡」馳名的俄羅斯軟糖。圖／讀者提供
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走上咖啡館二樓、三樓的用餐區，牆上掛滿老照片，俄羅斯風情的小擺設。點上一疊小點心、一杯熱咖啡，證明時光未曾消逝過，可說是文藝美少女不可錯過的好點。

到「明星咖啡」吃點心可感受濃厚文藝氣息。記者 柯意如／攝影
到「明星咖啡」吃點心可感受濃厚文藝氣息。記者 柯意如／攝影
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樓下「明星咖啡西點麵包」有賣知名的俄羅斯軟糖跟小西點，別忘了帶幾盒，回家泡杯茶享受更多午後的閒散吧。

蜂大咖啡的招牌核桃酥，不會過甜酥脆好吃。圖／讀者提供
蜂大咖啡的招牌核桃酥，不會過甜酥脆好吃。圖／讀者提供
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「明星咖啡」內的俄羅斯娃娃小擺設。記者 柯意如／攝影
「明星咖啡」內的俄羅斯娃娃小擺設。記者 柯意如／攝影
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咖啡館北極熊俄羅斯
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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