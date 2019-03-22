書也能吃？台灣首辦「吃書節」 31日甜點書派對同樂

2019-03-22 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



書也能吃？在國外推行多年的「國際吃書節」，在台灣也開始吹起「吃書風」。由新竹縣竹北市或者書店首辦的「台灣第一屆國際吃書節」，將在31日舉辦以《小王子》為主題的「甜點書派對」，還有飲食家講座、DIY做可食書等活動，邀請民眾一起體驗知識的美味。

或者書店指出，國際吃書節始於2000年美國加州，由茱蒂絲·霍夫伯格、比翠絲·科倫發起，很幽默地訂於4月1日，以紀念法國美食家布里亞·薩瓦蘭的⽣日。活動邀集大家以「書」為靈感的分享美食創作，並⼀起吃掉它，希望透過美食，啟發人們對書籍與知識的熱愛。

參與者用巧克力、糖霜、奶油、起士、海苔土司、餅乾、糖果、蛋等材料來創作「書」，用以分享知識的樂趣，目前有超過23個國家引入舉辦，也成為全世界圖書館、書店、畫廊和書籍與美食愛好者一起慶祝的節日。

或者書店主辦的台灣第一屆國際吃書節，特別邀請新竹在地烘焙職人在「甜點書派對」中大展身手，對大人小孩都愛的「小王子」一書做可食書創作提案展覽，另外，還有巴布爾尼、茉莉花廚房、晨良甜點、Bisou Bisou Pâtisserie café、74甜創、暗香糕餅舖等甜點店家工作室，尤其是特別注重使用天然食材與支持在地小農的烘焙師，與或者書店長期來關注的食農議題相符應。