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巴塞爾表展／ 天才設計師AM終於出手了！古馳這蒙面表必須擁有

2019-03-22 13:56聯合報 記者孫曼╱即時報導

將古馳（GUCCI）從一個岌岌可危的一線品牌變成當紅炸子雞的創意總監Alessandro Michele，自2015年以來，天馬行空的大膽設計已經為GUCCI的時裝與配件創造無數話題與銷售奇蹟，今年於巴塞爾珠寶鐘表展上，終於發表第一款由他本人從頭開始發想並直接參與設計的腕表系列GRIP，方圓型表殼彷彿「蒙面」一樣僅露出時、分、日期三個視窗，搭配可以自行更換表帶與表鍊的快拆系統，備有不鏽鋼與黃K金PVD兩種材質，是以70年代滑板貼紙為靈感的原創復古風格腕表，有35毫米、38毫米兩種尺寸。為此GUCCI更特地在表展現場既有的展區之外搭造一座洋溢熱帶風情的玻璃溫室，完整呈現創意總監將GRIP當作珍寶展示的想法。

除了他100％原創的GRIP系列，Alessandro Michele也持續活化GUCCI既有的設計。搭載自動上鍊機械機芯的G-Timeless自動腕表，一口氣曝光8款硬寶石面盤的新作。自然，硬寶石表盤這種珠寶品牌擅長的高級腕表也在AM手中與眾不同：青金石、虎眼石、孔雀石、黑瑪瑙等濃郁飽和的彩色寶石面上，綴滿了品牌經典的蜜蜂圖騰。38毫米款式備有18K黃金或不鏽鋼搭K金的半金款，而黑色瑪瑙面搭配不鏽鋼表殼的款式更備有42毫米的大尺寸選擇，可當作對表配戴。

GUCCI G-Timeless Automatic 38毫米18K黃金表殼、棕...
GUCCI G-Timeless Automatic 38毫米18K黃金表殼、棕色虎眼石及金色蜜蜂裝飾表面、可替換式棕色蜥蜴皮表帶，53萬2,000元。記者孫曼／攝影
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GUCCI GRIP系列35毫米金黃色PVD鐫刻GG圖案表殼及表帶，時、分、日期...
GUCCI GRIP系列35毫米金黃色PVD鐫刻GG圖案表殼及表帶，時、分、日期三個顯示窗口，56,000元。圖／古馳提供
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GUCCI GRIP系列35毫米金黃色PVD鐫刻GG圖案表殼及表帶，時、分、日期...
GUCCI GRIP系列35毫米金黃色PVD鐫刻GG圖案表殼及表帶，時、分、日期三個顯示窗口，56,000元。圖／古馳提供
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GUCCI G-Timeless Automatic 38毫米18K黃金表殼、綠...
GUCCI G-Timeless Automatic 38毫米18K黃金表殼、綠色孔雀石及金色蜜蜂裝飾表面，搭配可替換式彩繪蜥蜴皮表帶，53萬2,000元。圖／古馳提供
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GUCCI 全新的GRIP系列腕表。記者孫曼／攝影
GUCCI 全新的GRIP系列腕表。記者孫曼／攝影
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GUCCI GRIP系列35毫米金黃色PVD表殼，時、分、日期三個顯示窗口搭配酒...
GUCCI GRIP系列35毫米金黃色PVD表殼，時、分、日期三個顯示窗口搭配酒紅色皮革表帶，50,000元。圖／古馳提供
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GUCCI在巴塞爾表展現場特地搭造了一幢玻璃溫室，展示全新的GRIP系列。記者孫...
GUCCI在巴塞爾表展現場特地搭造了一幢玻璃溫室，展示全新的GRIP系列。記者孫曼／攝影
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GUCCI GRIP系列35毫米不鏽鋼表殼鐫刻GG圖案表殼及表帶，時、分、日期三...
GUCCI GRIP系列35毫米不鏽鋼表殼鐫刻GG圖案表殼及表帶，時、分、日期三個顯示窗口，50,000元。圖／古馳提供
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GUCCI GRIP系列35毫米不鏽鋼表殼鐫刻GG圖案表殼及表帶，時、分、日期三...
GUCCI GRIP系列35毫米不鏽鋼表殼鐫刻GG圖案表殼及表帶，時、分、日期三個顯示窗口，50,000元。圖／古馳提供
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GUCCI GRIP系列35毫米不鏽鋼表殼，時、分、日期三個顯示窗口搭配綠色皮革表帶，46,000元。圖／古馳提供
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GUCCI G-Timeless Automatic 38毫米不鏽鋼表殼、藍色青金石及金色蜜蜂裝飾表面、搭配不鏽鋼與18K金鍊帶，22萬元。記者孫曼／攝影
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GUCCI G-Timeless Automatic 38毫米不鏽鋼表殼、黑色瑪...
GUCCI G-Timeless Automatic 38毫米不鏽鋼表殼、黑色瑪瑙石及銀色蜜蜂裝飾表面、搭配不鏽鋼鍊帶，60,000元。圖／古馳提供
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