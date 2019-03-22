巴塞爾表展／ 天才設計師AM終於出手了！古馳這蒙面表必須擁有

2019-03-22 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



將古馳（GUCCI）從一個岌岌可危的一線品牌變成當紅炸子雞的創意總監Alessandro Michele，自2015年以來，天馬行空的大膽設計已經為GUCCI的時裝與配件創造無數話題與銷售奇蹟，今年於巴塞爾珠寶鐘表展上，終於發表第一款由他本人從頭開始發想並直接參與設計的腕表系列GRIP，方圓型表殼彷彿「蒙面」一樣僅露出時、分、日期三個視窗，搭配可以自行更換表帶與表鍊的快拆系統，備有不鏽鋼與黃K金PVD兩種材質，是以70年代滑板貼紙為靈感的原創復古風格腕表，有35毫米、38毫米兩種尺寸。為此GUCCI更特地在表展現場既有的展區之外搭造一座洋溢熱帶風情的玻璃溫室，完整呈現創意總監將GRIP當作珍寶展示的想法。