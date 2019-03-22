雃博氣墊床歐洲熱賣 下一站前進美國

2019-03-22 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



醫療器材廠商雃博(4106)深耕歐美市場有成，今年開春西班牙子公司營收亮眼，帶領歐洲市場業績暢旺，率先成為雃博成長動能火車頭，此外，近期旗下減壓氣墊床也將持續出貨美國，期待明年起美國成為另一個成長動能。

雃博表示，在歐洲市場的貢獻下，2月累積合併營收較去年同期成長，今年有機會在歐美防褥瘡減壓氣墊床營收助益下交出亮眼成績單。

雃博李永川董事長表示，雃博深耕歐美防褥瘡減壓氣墊床市場多年，自前年起，已逐漸獲得歐洲醫療院所認同，屢次打敗世界領導廠商贏得義大利、北歐、西班牙等地醫院中高階減壓氣墊床標單。

今年將更深入經營，以加值型減壓氣墊床系列產品，包含智慧化系統Pro-care Optima 及滿足翻身擺位需求Pro-care Turn，搭配全系列不同褥瘡等級的減壓氣墊床，可提供醫療院所一套完整防褥瘡解決方案。已於上月贏得義大利東北部區域醫院標單，預計五月份將開始進行第一梯出貨1700床以上高階減壓氣墊床，其中包含超過500床高階新產品Pro-care Optima，為上半年營收獲利注入強心針。

李永川表示，自去年10月美國Medtrade 展中推出Apex自有品牌減壓氣墊床，雃博在美國以具產品優勢的大流量馬達高階減壓氣墊床Serene，打入美國長照及療養院機構通路，深獲相關機構及使用者好評，並預計於第1季出貨近百台Serene至美國市場，以此行銷策略為Apex品牌氣墊床經營美國市場的敲門磚，雃博可望在未來一、二年在美國此一級戰區市場開花結果。

雃博期許成為台灣醫療器材品牌領頭羊，以百億級的規模當願景，帶領台灣新創醫療器材團隊一起在海外市場打國際盃，替台灣下一代留下根本。

為求長期規劃品牌通路策略，雃博於去年10月上旬洽得國發基金管理委員會旗下「產業創新轉型基金」與中華開發優勢創業投資有限合夥基金的共同投資，提供雃博發展品牌服務及技術升級所需的資源協助。

藉由長期資金支持，除了佈建海外通路外，雃博將持續強化產品競爭力，包含氣壓源(Air Generator)、演算法(Algorithm)、醫療人機介面(Interface)等關鍵技術研究發展，計畫於今年陸續推出氣墊床及CPAP呼吸器相關新產品，提供未來三年新一波成長動能。