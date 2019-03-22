駕駛看到黃燈就衝 學者：「路口瘦身」不能少

2019-03-22 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台灣交通事故在路口周圍比例超過三分之二，為避免太過開闊的路口讓駕駛「看到黃燈就衝」，英國、荷蘭、德國、日本等國家近年實施「路口瘦身」，將路口人行道凸出並放上紅綠燈等，讓車輛得以自然降速。學者認為，台灣近來因斑馬線行人事故不斷，在推動斑馬線退縮、設置庇護島前，也應全盤檢討路口設計，否則路口安全提升仍然有限。

交通部今天上午邀集營建署及六都交通局，檢討斑馬線退縮、庇護島設置，六都也各自提出20處改善路口。中原大學景觀學系教授趙家麟提醒，國內斑馬線、庇護島確實應檢討，但改善路口應更全面，應先改善「前半套」讓路口瘦身，才能讓駕駛「想快也快不起來」。

趙家麟表示，交通事故很大一部分是車速快，但台灣始終未能提出有效解方。他解釋，「路口瘦身」設計精神，是翻轉現在車輛行駛到路口時，容易因空間變得相對開闊而加速的狀況。比起在路段行駛時，受到兩側建築物、人行道等設置，空間比較侷限，駕駛接近路口時、兩側逐漸變寬，側向淨距變大，一旦綠燈秒數快結束，台灣駕駛幾乎「看到黃燈就衝」，無論直行、左右轉，都大幅提升事故機率。

趙家麟表示，這除了透過教育宣導、落實執法，在歐美國家實施的「路口瘦身」，讓街角的人行道「增胖」。例如路邊停車帶，再延伸至路口時，作為人行道的擴充。這將有五大好處：包含縮短了車輛穿越路口的距離、消弭了原本在路口街角隨時臨停的機會，原本台灣的街角車輛隨時臨停、阻礙行人通行的亂象能大為降低，也讓路口的車行更有秩序，車速更被約束；讓車輛駕駛因為道路實質環境條件的改變，自動降低車速。