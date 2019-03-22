昆凌選搭COACH手袋造型百變一次看足 林心如撞包佐掩嘴甜笑

2019-03-22 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



林心如在IG以側影甜笑，寫著「利用一杯咖啡的時間，跟大家開會，實在是蠻充實，也挺開心的」，她放在桌上的Dreamer手袋，和昆凌逛街穿搭撞包，而昆凌身為COACH品牌好友，除了Dreamer之外，也選用了多個包款，張張皆美簡直是拍穿搭畫報。

昆凌從2018年秋季起即時常受COACH之邀參與活動，包括上海、紐約大秀，她都以自己喜愛的暗黑酷炫色彩搭襯微甜美風格，展現帥氣青春的造型，她尤其喜愛蕾絲印花長洋裝、配襯粗獷拼接皮夾克的衝突，或是荷葉領裝飾絲質不對稱洋裝，穿出優雅而神秘的韻味；她和林心如選用的Dreamer 21迷你手袋，也揉合多種個性，以拼接（Patchwork）設計作為新款表現方式，運用櫸木色彩打造搶眼視覺效果，當季也推出鑲嵌鉚釘、懷舊復古花束圖案亮片款式，展現執行創意總監Stuart Vevers定調的多變COACH女孩風貌。