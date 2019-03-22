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「冰巧克力鮮奶茶」灑酥脆Oreo碎片 茶飲新品太邪惡了！

2019-03-22 10:53聯合報 記者柯意如╱即時報導

天氣好熱啊！又到了喝手搖茶飲的季節，雖然冬天的體重還沒有消除掉，手搖茶飲仍是許多吃貨的最愛。大家準備跟一起衝了嗎？

「冰巧克力奶茶」+Oreo碎片 惡魔般的邪惡組合

巧克力加上Oreo碎片的「冰巧克力鮮奶茶」。圖／春水堂提供
巧克力加上Oreo碎片的「冰巧克力鮮奶茶」。圖／春水堂提供
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發跡於台中的老牌連鎖茶飲店春水堂，去年因為一封女高中生的信，讓經典飲品「熱巧克力珍珠鮮奶茶」重新上架，引起不少討論，今年4月1日推出「冰巧克力鮮奶茶」、「雙果優酪綠茶」、「冰蜂蜜拿鐵」，其中一款巧克力飲品也迅速引起討論。

這次春水堂推出的新品中，最讓人躍躍欲試的，莫過於巧克力加上Oreo碎片的「冰巧克力鮮奶茶」了！這款飲品是以斯里蘭卡紅茶為基底，調合巧克力與鮮奶，並鋪上酥脆的Oreo碎片，口感層次豐富，根本是惡魔般的「邪惡組合」。另外一款「雙果優酪綠茶」以火龍果加優酪搭配芒果和綠茶，味覺層次多顏色鮮豔、「冰蜂蜜拿鐵」則是以鮮奶融合蜂蜜，口感香甜。

雙果優酪綠茶。圖／春水堂提供
雙果優酪綠茶。圖／春水堂提供
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冰蜂蜜拿鐵。圖／春水堂提供
冰蜂蜜拿鐵。圖／春水堂提供
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另外，春水堂餐點也有新貨，包括松露白醬焗雙蔬、金萱香菇雞湯、花雕燒雞套餐等，為快要沒有食慾的初夏開開胃。更多新品訊息可上春水堂臉書查詢。

春水堂新餐點金萱香菇雞湯。圖／春水堂提供
春水堂新餐點金萱香菇雞湯。圖／春水堂提供
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春水堂新餐點松露白醬焗雙蔬。圖／春水堂提供
春水堂新餐點松露白醬焗雙蔬。圖／春水堂提供
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春水堂新餐點花雕燒雞蓋飯。圖／春水堂提供提醒您請勿酒駕！飲酒過量有礙健康
春水堂新餐點花雕燒雞蓋飯。圖／春水堂提供提醒您請勿酒駕！飲酒過量有礙健康
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珍煮丹推「啵啵蜜桃多多」蜜桃蒟蒻球滾動少女心

知名黑糖珍珠茶飲品牌「珍煮丹」，3月28日起也推出適合少女的夏季手搖飲「啵啵蜜桃多多」，這款「啵啵蜜桃多多」是由水蜜桃、乳酸多多、甜美的蜜桃蒟蒻球組合，微酸清爽開胃，顏色甜美很適合夏天。

而配合新品「啵啵蜜桃多多」在3/28上市，「珍煮丹」也推出「珍心話大冒險」愚人節活動，在3/28-4/3期間可以99元購買新品一杯「啵啵蜜桃多多」和一杯「大冒險飲料」五選一魔王級口味的神秘飲品，活動詳情可上珍煮丹臉書查詢。

「珍煮丹」推出新品「啵啵蜜桃多多」粉嫩微酸。圖／珍煮丹提供
「珍煮丹」推出新品「啵啵蜜桃多多」粉嫩微酸。圖／珍煮丹提供
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巧克力奶茶蜂蜜
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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