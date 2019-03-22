台灣女性向上提升 A罩杯已經快看不到了

2019-03-22 09:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



隨著飲食及生活習慣的改變，台灣女性內衣罩杯日益向上成長，EASY SHOP表示，過去10年以A、B罩杯為主，目前則以C、D罩杯為主。

據EASY SHOP近二年的銷售顯示，A罩杯約占2%、B罩杯占20%、C罩杯占34%、D罩杯占25%、E罩杯占13%、F罩杯以上占6%，可見台灣女性胸部豐滿程度日益成長。有鑑於此，部分內衣業者捨棄A罩杯市場，新款內衣尺寸直接從B罩杯起跳。

據調查，女性心中理想的罩杯是C罩杯，其次是D罩杯及B罩杯，E罩杯更次之，此與銷售趨勢相符合，但仍有近8成女性不滿意自己的胸部，主因在於胸部變大變豐滿卻不保證胸型好看漂亮，好看漂亮的理想美胸應具備胸形立體、上挺適中，而豐滿的胸部稍有不慎未經日常良好的保養便很容易有外擴、下垂、副乳、顯胖顯厚的問題。

因此EASY SHOP推出「夢幻蕾絲」系列，即在解決豐滿女性胸部的困擾，尺寸從B罩杯起跳，