巴塞爾表展／ORIS最愛地球 潛水表美色誘人

2019-03-22 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



近來在台灣、菲律賓發生多起鯨豚擱淺事件，胃中同樣發現大量塑膠垃圾，引起社會關注。事實上， 瑞士鐘表品牌豪利時（Oris）長期關注水資源與保育議題，今年在巴塞爾表展上推出多款潛水表就與環保單位合作，例如協助復育珊瑚的大堡礁限量腕表今年已經是第三代了，可見珊瑚礁復育依舊需長期持續投入。除了環保議題表，品牌主力的潛水表和復古飛行表也有多種特別顏色表盤的設計，令人耳目一新。

除了在表展前就先曝光與探險游泳運動員Ernst Bromeis將於今年中挑戰泳渡貝加爾湖、以喚醒人們對水資源保育意識的合作計畫與表款，Oris今年也有多款與不同環保單位合作的限量潛水表。曾分別於2009年、2016年推出的大堡礁限量腕表，今年推出第三代，持續為珊瑚復甦基金會籌措復育珊瑚的基金。腕表以43.3毫米的Aquis潛水表為基礎，搭配漸層藍色表盤與鑲嵌水藍色陶瓷的單向旋轉表圈，表盤中央有環狀日期視窗、底蓋鐫刻鹿角珊瑚圖案與澳洲國旗上代表性的南十字星。另一款39.5毫米漸層藍色表盤的Aquis潔淨海洋限量表，則是與太平洋垃圾篩選組織合作，表背更以再生PET塑料製作。預計今年中還會發表以鯨豚保育為主題的限量表。