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巴塞爾表展／ORIS最愛地球 潛水表美色誘人

2019-03-22 09:09聯合報 記者孫曼╱即時報導

近來在台灣、菲律賓發生多起鯨豚擱淺事件，胃中同樣發現大量塑膠垃圾，引起社會關注。事實上， 瑞士鐘表品牌豪利時（Oris）長期關注水資源與保育議題，今年在巴塞爾表展上推出多款潛水表就與環保單位合作，例如協助復育珊瑚的大堡礁限量腕表今年已經是第三代了，可見珊瑚礁復育依舊需長期持續投入。除了環保議題表，品牌主力的潛水表和復古飛行表也有多種特別顏色表盤的設計，令人耳目一新。

除了在表展前就先曝光與探險游泳運動員Ernst Bromeis將於今年中挑戰泳渡貝加爾湖、以喚醒人們對水資源保育意識的合作計畫與表款，Oris今年也有多款與不同環保單位合作的限量潛水表。曾分別於2009年、2016年推出的大堡礁限量腕表，今年推出第三代，持續為珊瑚復甦基金會籌措復育珊瑚的基金。腕表以43.3毫米的Aquis潛水表為基礎，搭配漸層藍色表盤與鑲嵌水藍色陶瓷的單向旋轉表圈，表盤中央有環狀日期視窗、底蓋鐫刻鹿角珊瑚圖案與澳洲國旗上代表性的南十字星。另一款39.5毫米漸層藍色表盤的Aquis潔淨海洋限量表，則是與太平洋垃圾篩選組織合作，表背更以再生PET塑料製作。預計今年中還會發表以鯨豚保育為主題的限量表。

除了限量環保表款，Oris今年主力的1965和Aquis潛水表選擇也相當豐富，推出包括薄荷綠、沙色等特殊顏色。復古的Big Crown大表冠飛行除了藍、綠、紅等彩色表面，一直熱賣的青銅表殼也有表圈青銅的半銅雙色新作。

每年有超過800萬噸的塑料流入海洋，故Oris潔淨海洋限量表與太平洋垃圾篩選組織...
每年有超過800萬噸的塑料流入海洋，故Oris潔淨海洋限量表與太平洋垃圾篩選組織（Pacific Garbage Screening）合作。圖／豪利時提供
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Oris大堡礁限量腕表今年推出第三代，持續協助珊瑚礁復育工作。圖／豪利時提供
Oris大堡礁限量腕表今年推出第三代，持續協助珊瑚礁復育工作。圖／豪利時提供
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沙色Oris Aquis日期表，39.5毫米不鏽鋼表殼鑲嵌陶瓷金屬刻度圈、自動上...
沙色Oris Aquis日期表，39.5毫米不鏽鋼表殼鑲嵌陶瓷金屬刻度圈、自動上鍊機芯，鍊帶款53,000元。記者孫曼／攝影
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薄荷灰Oris Aquis日期表，39.5毫米不鏽鋼表殼鑲嵌陶瓷刻度圈、自動上鍊機芯，灰色皮革表帶款53,000元。記者孫曼／攝影
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Oris Big Crown系列復古飛行表持續推出青銅材質新作，並有綠、紅、藍等...
Oris Big Crown系列復古飛行表持續推出青銅材質新作，並有綠、紅、藍等不同顏色表盤。記者孫曼／攝影
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Oris潔淨海洋限量表，39.5毫米不鏽鋼表殼鑲嵌水藍色陶瓷刻度、自動上鍊機芯、...
Oris潔淨海洋限量表，39.5毫米不鏽鋼表殼鑲嵌水藍色陶瓷刻度、自動上鍊機芯、底蓋為再生PET塑料製成，62,000元，限量2,000只。圖／豪利時提供
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Oris潔淨海洋限量表，39.5毫米不鏽鋼表殼鑲嵌水藍色陶瓷刻度、自動上鍊機芯、...
Oris潔淨海洋限量表，39.5毫米不鏽鋼表殼鑲嵌水藍色陶瓷刻度、自動上鍊機芯、底蓋為再生PET塑料製成，62,000元，限量2,000只。圖／豪利時提供
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Oris大堡礁限量腕表III，43.5毫米不鏽鋼表殼鑲嵌陶瓷刻杜圈、自動上鍊機心...
Oris大堡礁限量腕表III，43.5毫米不鏽鋼表殼鑲嵌陶瓷刻杜圈、自動上鍊機心、旋入式底蓋鐫刻鹿角珊瑚與南十字星圖案，70,000元，全球限量2,000只。圖／豪利時提供
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珊瑚鯨豚水資源
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