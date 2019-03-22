巴塞爾表展／新一代J12全新進化！全場最貴香奈兒手表竟是它

2019-03-22 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



定價超過6,000萬元的香奈兒腕表？香奈兒在2019年的巴塞爾珠寶鐘表展上發表一枚以隱密式鑲嵌工法打造、共鑲嵌逾63克拉紅寶石的Code COCO珠寶腕表，身價驚人。不過光是搜羅色澤與大小適合的紅寶石就耗時兩年，鑲嵌費工也易耗損，是難得一見的珍稀之作。相較於「一人獨得」的獨一無二之作，今年最大的焦點則是自2000年來已成為香奈兒招牌、並在腕表界掀起高科技陶瓷炫風的香奈兒J12腕表首度大改款，全新細節重塑的經典與由KENISSI製表廠打造的全新Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，預計將在5月在全球掀起新風潮。

全新一代的J12在細節上與既有的款式改變看似微小，其實有高達80%的零件都全部改變了。首先最被討論的，就是原本以ETA通用機芯驅動的時間，改為由品牌先前就宣佈入股的 KENISSI製表廠打造的Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，這可以由透明藍寶石玻璃底蓋清楚看到；這也是J12經典表款首次將機芯顯露出來。機芯的環形造型自動盤延續2016年Calibre1到2018年Boy Friend鏤空腕表的環弧形美學，是為香奈兒製表上辨識度最高的特色。動力儲存也從舊款的42小時一口氣提升到70小時，更貼合現代人假日休閒的生活模式。香奈兒提供的全球保固也從原本的3年提高至5年，對品質的信心可見一斑。

除了藍寶石水晶玻璃，整個表背也都是高科技陶瓷材質；事實上，新一代的J12連時標也也都全部採高科技陶瓷打造。整體表殼雖然變厚，但透過拋光等工序處理，視覺上並無厚重感，表冠的陶瓷部分修薄了，表鍊的鍊結則稍為加長，更顯優雅。文字字型則都統一為香奈兒標準字體，並在內表圈軌道增加時標顯示，指針也改成同等寬度。外表圈的凹槽齒輪數則從30增為40個，轉動起來手感更佳。