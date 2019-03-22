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巴塞爾表展／新一代J12全新進化！全場最貴香奈兒手表竟是它

2019-03-22 07:38聯合報 記者孫曼╱即時報導

定價超過6,000萬元的香奈兒腕表？香奈兒在2019年的巴塞爾珠寶鐘表展上發表一枚以隱密式鑲嵌工法打造、共鑲嵌逾63克拉紅寶石的Code COCO珠寶腕表，身價驚人。不過光是搜羅色澤與大小適合的紅寶石就耗時兩年，鑲嵌費工也易耗損，是難得一見的珍稀之作。相較於「一人獨得」的獨一無二之作，今年最大的焦點則是自2000年來已成為香奈兒招牌、並在腕表界掀起高科技陶瓷炫風的香奈兒J12腕表首度大改款，全新細節重塑的經典與由KENISSI製表廠打造的全新Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，預計將在5月在全球掀起新風潮。

全新一代的J12在細節上與既有的款式改變看似微小，其實有高達80%的零件都全部改變了。首先最被討論的，就是原本以ETA通用機芯驅動的時間，改為由品牌先前就宣佈入股的 KENISSI製表廠打造的Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，這可以由透明藍寶石玻璃底蓋清楚看到；這也是J12經典表款首次將機芯顯露出來。機芯的環形造型自動盤延續2016年Calibre1到2018年Boy Friend鏤空腕表的環弧形美學，是為香奈兒製表上辨識度最高的特色。動力儲存也從舊款的42小時一口氣提升到70小時，更貼合現代人假日休閒的生活模式。香奈兒提供的全球保固也從原本的3年提高至5年，對品質的信心可見一斑。

除了藍寶石水晶玻璃，整個表背也都是高科技陶瓷材質；事實上，新一代的J12連時標也也都全部採高科技陶瓷打造。整體表殼雖然變厚，但透過拋光等工序處理，視覺上並無厚重感，表冠的陶瓷部分修薄了，表鍊的鍊結則稍為加長，更顯優雅。文字字型則都統一為香奈兒標準字體，並在內表圈軌道增加時標顯示，指針也改成同等寬度。外表圈的凹槽齒輪數則從30增為40個，轉動起來手感更佳。

除了旗下全部系列都有特色新作，Premiere系列今年特別的Premiere Midnight in Vendome珠寶表也是現場一直相當吸睛的特色作品。除了由瑪瑙珠與珍珠串鍊垂墜的項鍊表，還有可翻轉為寶石或表盤配戴的戒指表等精巧的珠寶表款，其中一只靈感源自Coco Apartment擺飾的青蛙造型座鐘，口啣一枚戒指表盤，可與戒指上的黃色剛玉主石自行拆換配戴，趣味十足。其實香奈兒公寓裡的這座青蛙擺飾有點來歷，原來是香奈兒女士的法國舞蹈家暨名流Jacques Chazot先生送的禮物，而口中含著的水晶石，則是後來法國時尚設計師紀凡希來訪時隨手塞進去的，背後小故事令人莞爾。

全新J12表殼整體厚度雖然增加，但經拋光等工序，視覺上更顯圓潤，不覺厚重。圖／香...
全新J12表殼整體厚度雖然增加，但經拋光等工序，視覺上更顯圓潤，不覺厚重。圖／香奈兒提供
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全新J12換成可以看到機芯的透明藍寶石玻璃底蓋，可清楚看到Caliber 12....
全新J12換成可以看到機芯的透明藍寶石玻璃底蓋，可清楚看到Caliber 12.1自動上鍊機械機芯及其標誌性的環弧造型自動盤。圖／香奈兒提供
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CODE COCO紅寶石腕表，18K白金鑲嵌紅寶石共約63.67克拉、鑽石共約4...
CODE COCO紅寶石腕表，18K白金鑲嵌紅寶石共約63.67克拉、鑽石共約4.2克拉，獨一無二作品，價格店洽。記者孫曼／攝影
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CODE COCO紅寶石腕表，18K白金鑲嵌紅寶石共約63.67克拉、鑽石共約4...
CODE COCO紅寶石腕表，18K白金鑲嵌紅寶石共約63.67克拉、鑽石共約4.2克拉，獨一無二作品，定價逾6,000萬元（175萬歐元）。記者孫曼／攝影
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全新J12的表鍊鍊結有稍微增長，配戴起來更顯優雅。圖／香奈兒提供
全新J12的表鍊鍊結有稍微增長，配戴起來更顯優雅。圖／香奈兒提供
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J12 自動上鍊梯鑽腕表，38毫米18K白金鑲嵌793顆長階梯形切割鑽石，獨特作...
J12 自動上鍊梯鑽腕表，38毫米18K白金鑲嵌793顆長階梯形切割鑽石，獨特作品，價格店洽。圖／香奈兒提供
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全新J12換成可以看到機芯的透明藍寶石玻璃底蓋，可清楚看到Caliber 12....
全新J12換成可以看到機芯的透明藍寶石玻璃底蓋，可清楚看到Caliber 12.1自動上鍊機械機芯及其標誌性的環弧造型自動盤。圖／香奈兒提供
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J12自動上鍊腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12....
J12自動上鍊腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，價格未定。圖／香奈兒提供
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CODE COCO腕表，18K BEIGE 米色金鑲嵌鑽石，價格未定。圖／香奈兒...
CODE COCO腕表，18K BEIGE 米色金鑲嵌鑽石，價格未定。圖／香奈兒提供
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全新J12的表冠陶瓷變薄，外表圈上的凹槽增加為40齒，旋轉手感更加。圖／香奈兒提...
全新J12的表冠陶瓷變薄，外表圈上的凹槽增加為40齒，旋轉手感更加。圖／香奈兒提供
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PREMIÈRE MIDNIGHT IN VENDÔME座鐘戒指，18K黃金鑲嵌...
PREMIÈRE MIDNIGHT IN VENDÔME座鐘戒指，18K黃金鑲嵌鑽石、黃水晶、黃色剛玉、瑪瑙，雙面底座飾以烏木及黑曜石厚板，獨一無二作品，價格店洽。記者孫曼／攝影
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香奈兒珠寶法國
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