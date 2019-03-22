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巴塞爾表展／ 泰格豪雅 AUTAVIA更「芯」重現江湖！智能表2.5史上最貼心高爾夫程式

2019-03-22 05:39聯合報 記者孫曼╱即時報導

曾經在1960、70年代與勞力士迪通拿、歐米茄超霸齊名的泰格豪雅（Tag Heure）Autavia系列將重現江湖！在2019年的巴塞爾珠寶鐘表展上，泰格豪雅宣布這個表迷期待已久的經典飛機儀表板計時器即將以全新系列復活，並搭載品牌全新研發的Isograph碳纖維游絲打造的機芯。而近年來已經成為品牌全新重點的的智能表，也推出全新2.5代，主打配有全球GPS的高階高爾夫應用程式。

名字結合AUTomobile（汽車）和AVIAtion（航空）的Autavia，顧名思義，原是一種用於賽車和飛機儀表板的計時器，於1962年時推出計時碼表，紅極一時，至1985年停產。2017年誕生55週年之際，曾推出限量復刻。如今重新復活的Autavia系列除了搭載今年一月初才亮相的Isograph碳纖維游絲打造的機芯，外觀保有60年代的第一代圓形Autavia表殼和斜面表耳設計，42毫米的三針腕表共推出7款型號，搭配黑色陶瓷、藍色陶瓷或精鋼的雙向旋轉表圈，表殼則有不鏽鋼和青銅材質可選，是泰格豪雅的第一款青銅腕表。亦有可以快拆自己配換表帶、表鍊的系統。全系列價位在11萬元到14萬元間；眾所期待的經典計時碼表則預計年底推出。

而品牌一直積極發展的智能表，則推出以Modular 45為基礎的智能腕表高爾夫特別版，專為高爾夫球愛好者而設計，腕表表圈上以球場的18洞取代一般手表12小時的標示，能與手機上的TAG Heuer Golf高爾夫球應用程式連線使用。除了提供一場比賽共4名球員的得分紀錄，最大特點在於其完備的GPS功能，涵蓋目前全球99%共3.9萬座高爾夫球場的3D地形圖，每週也會持續更新球場資訊，是熱愛高爾夫球運動者的最佳夥伴。

泰格豪雅Autavia全系列機芯都採用品牌耗時4年研發的碳游絲。圖／泰格豪雅提供
泰格豪雅Autavia全系列機芯都採用品牌耗時4年研發的碳游絲。圖／泰格豪雅提供
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TAG Heuer Autavia青銅腕表棕色表盤與表圈，搭配棕色小牛皮表帶，14萬1,300元。記者孫曼／攝影
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TAG Heuer Autavia腕表灰色表盤、精鋼表圈款搭配棕色皮革表帶，11萬4,400元。圖／泰格豪雅提供
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TAG Heuer Connected Modular智能腕表高爾夫特別版，可與手機版TAG Heuer Golf高爾夫球應用程式連線使用。記者孫曼／攝影
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TAG Heuer Connected Modular智能腕表高爾夫特別版，61,900元。圖／泰格豪雅提供
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泰格豪雅Autavia系列備有快拆表帶系統，可自行拆換多款表帶，搭配出不同的風格組合。圖／泰格豪雅提供
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泰格豪雅曾經叱詫一時的Autavia系列將於2019年重新登場，全系列共7種款式...
泰格豪雅曾經叱詫一時的Autavia系列將於2019年重新登場，全系列共7種款式。圖／泰格豪雅提供
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