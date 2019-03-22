巴塞爾表展／ 泰格豪雅 AUTAVIA更「芯」重現江湖！智能表2.5史上最貼心高爾夫程式

2019-03-22 05:39 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



曾經在1960、70年代與勞力士迪通拿、歐米茄超霸齊名的泰格豪雅（Tag Heure）Autavia系列將重現江湖！在2019年的巴塞爾珠寶鐘表展上，泰格豪雅宣布這個表迷期待已久的經典飛機儀表板計時器即將以全新系列復活，並搭載品牌全新研發的Isograph碳纖維游絲打造的機芯。而近年來已經成為品牌全新重點的的智能表，也推出全新2.5代，主打配有全球GPS的高階高爾夫應用程式。

名字結合AUTomobile（汽車）和AVIAtion（航空）的Autavia，顧名思義，原是一種用於賽車和飛機儀表板的計時器，於1962年時推出計時碼表，紅極一時，至1985年停產。2017年誕生55週年之際，曾推出限量復刻。如今重新復活的Autavia系列除了搭載今年一月初才亮相的Isograph碳纖維游絲打造的機芯，外觀保有60年代的第一代圓形Autavia表殼和斜面表耳設計，42毫米的三針腕表共推出7款型號，搭配黑色陶瓷、藍色陶瓷或精鋼的雙向旋轉表圈，表殼則有不鏽鋼和青銅材質可選，是泰格豪雅的第一款青銅腕表。亦有可以快拆自己配換表帶、表鍊的系統。全系列價位在11萬元到14萬元間；眾所期待的經典計時碼表則預計年底推出。