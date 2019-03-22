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雍正奏摺的神回覆 大臣看了也臉紅

2019-03-22 04:51聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

隨清宮劇「步步驚心」、「後宮甄嬛傳」的走紅，雍正皇帝成為乾隆皇之外，觀眾最熟悉的中國皇帝。雍正皇給人的歷史印象是熱愛工作、嚴謹刻薄，但奏摺中的雍正卻完全不一樣。現存4萬多份雍正時代的奏摺，其上他的批語就多達1000萬字，除了絮絮叨叨之外，還出現許多經典語錄。

在新書「這些皇帝很有事」裡，作者夜觀天花板介紹了18個最有特色的中國皇帝，研究皇帝們的奇葩病狀，揭開讀者未曾見過的皇帝的另一面。

「朕實在不知怎麼疼你，才能夠上對天地神明。爾用心愛我之處，朕皆都體會得到。」這是四爺寫給甄嬛或是若曦的情書嗎?錯了，這可是雍正批給年羹堯的奏摺。

年羹堯雖被雍正皇帝賜死，但兩人確曾好過一陣。雍正批年羹堯摺：「從來君臣之遇合私意相得者有之，但未必得如我二人之人耳。總之，我二人做個千古君臣知遇榜樣，令天下後世欽慕流誕就是矣。」

相較之下，年羹堯的妹妹封了貴妃，向雍正遞摺子表示感謝。雍正卻只寫了「知道了」。

再看看雍正批給李衛的奏摺:「真正累了你了，不但朕，怡親王都心疼你落眼淚。阿彌陀佛，好一大險！」像不像寫情書撒嬌？

還有批給石文棹的這一摺:「喜也憑你，笑也任你，氣也隨你，愧也由你，感也在你，惱也從你，朕從來不會心口相異。」這麼情話綿綿，怎麼看都不像奏摺啊。

而批田文靜摺則是：「朕就是這樣的漢子，這樣的秉性，這樣的皇帝！爾等大臣若不負朕，朕再不負爾等也。」

這樣的漢子雍正皇，是不是會讓大臣們臉紅心跳呢?

「這些皇帝很有事」書封。圖/高寶提供
「這些皇帝很有事」書封。圖/高寶提供
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