製作要等1年！乾杯首推5道「義大利帕瑪生火腿」開胃菜

2019-03-21 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



隨著2018年3月台灣開放進口義大利肉品，乾杯集團旗下的乾杯與老乾杯，自3月21日起，合計推出經典帕瑪生火腿冷盤、帕瑪生火腿布拉塔起司沙拉等5道使用「帕瑪生火腿」所打造的開胃菜，成為品嚐燒肉前的另一種享受。

義大利帕瑪生火腿源自於西元二世紀古羅馬時代，僅以義大利豬、鹽、空氣與時間4項要件，歷經至少12個月的冗長製作而成。自生產地區、選用的豬種、飼養的農場、製作過程等細節，也都有嚴格的規範。也唯有最終符合檢查的帕瑪火腿，方有資格獲得公爵皇冠的官方認可標誌。

切成0.1公分厚薄片的義大利帕瑪生火腿，散發油亮光澤、具透視感，雲石紋理的脂肪，帶著陳年肉香及煙燻氣息的獨特風味。由於鹽用量較少，有著「甜火腿」的稱號，口味更趨近於台灣客人。

本次乾杯推出「經典帕瑪生火腿冷盤」與「帕瑪生火腿瑞可達起司沙拉」2款料理。其中冷盤搭配當季生菜、山蘿蔔葉與義大利初榨橄欖油，香氣十足，呈現出帕瑪生火腿的原始滋味，售價260元。帕瑪生火腿瑞可達起司沙拉則搭配微酸的瑞可達起司、食用花、當季生菜的幼苗嫩葉、山蘿蔔葉，淋上檸檬蜂蜜糖漿與核果，再灑上黑胡椒提味，售價360元。

老乾杯則是藉由火腿與蜜瓜的經典組合，再搭配特製醬汁與核果，推出帕瑪生火腿鮮甜水果沙拉，每份420元。另外也有帶著濃郁奶香的帕瑪生火腿布拉塔起司沙拉、搭配北海道生食大干貝的帕瑪生火腿干貝冷盤，售價分別為560元、480元，各有不同特色。