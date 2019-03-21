兩款超萌筆記本免費送！ Mister Donut與卡娜赫拉聯名再一波

2019-03-21 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



4月春遊連假即將來臨！Mister Donut與最受歡迎的卡娜赫拉再推聯名系列，將迷你版甜甜圈「歡樂5Q」換上可愛新裝，還有限期販售的迷你小球甜甜圈桶Donut POP同步登場，都是適合分享、攜帶便利的春遊必備款。另外，3/22起，至Mister Donut門市使用悠遊卡或悠遊聯名卡結帳，搭配買五送一或買六送二活動，即贈送P助與粉紅兔兔聯名筆記本，3/27於7-ELEVEN店中店則推出隱藏版筆記本，療癒可愛的封面設計，讓粉絲們大喊兩款都想要。

Mister Donut表示，P助與粉紅兔兔萌萌圈於櫻花季大受歡迎，開賣前三天就熱銷超過2萬個，特別將P助與粉紅兔兔萌萌圈限定期間再延長，即日起至門市就可買得到，搭配悠遊卡優惠更超值。這次卡娜赫拉的小動物們更躍上歡樂5Q的包裝，Ｑ彈小波堤沾覆草莓、優格、蜜糖、巧克力等，視覺繽紛也小巧可愛；同場加映Donut POP迷你小球甜甜圈，每組有12顆小球，吃得到草莓QQ球、巧克力QQ球、優格QQ球、草莓可可球、優格可可球、雙層可可球等豐富口味，一口一個，最適合聚會分享，4/6前限定販售。