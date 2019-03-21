「無印良品」台南店玩新招！獨家刺繡工房、交換繪本還能喝咖啡

2019-03-21 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



2015年MUJI無印良品台南門市改裝開幕時，就領先全台首次導入生活選書概念的全台第一家MUJI BOOKS、家具訂製與Open MUJI活動空間，今年台南門市再次重新改裝開幕，推出獨家限定的刺繡工房、自助咖啡機與南部唯一的繪本交換服務，服飾陳列貨量更擴大兩倍。

MUJI無印良品台南門市全新導入的「刺繡工房」，讓消費者可在門市購入的布製品加上喜愛的刺繡圖案，成為獨一無二的商品，也能在過程中發揮設計的樂趣；增設的「Open MUJI」攜手在地插畫家發揮創意，設計一幅台南小店走走地圖，並擺放木製座椅與新式咖啡機，讓全家大小都能共讀共樂，自助咖啡機提供美式咖啡、拿鐵、熱巧克力等多種選擇，售價35～40元。

本次改裝也擴大「MUJI BOOKS」書籍陳列面積與數量，增加近千冊書籍、共達5,000冊，主題除了食衣住行育樂等生活面向外，考慮到台南具備文化古都的獨特性，特別導入「地方創生」類書籍，並攜手台南市政府文化局於4月13日舉辦免費講座，邀請「地利小食」負責人蔡仕霖、徐麗敏分享返鄉創業與推廣在地農產的過程與經驗。

考量到新光三越台南西門店客層近7成為愛買服飾的女性，因此將衣料服飾陳列貨量擴大2倍，除了男女裝及童裝外，新引進輕運動休閒風格的「MUJI WALKER」系列服飾，質感輕盈且吸濕快乾；「ONE size」系列有別於一般女裝，特別著重袖長的適切性與剪裁版型，設計概念為單一尺寸即可對應不同身型、年齡及各種場合穿著，透氣舒適的素材也適合南台灣的氣候。