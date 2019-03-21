「無印良品」台南店玩新招！獨家刺繡工房、交換繪本還能喝咖啡
2015年MUJI無印良品台南門市改裝開幕時，就領先全台首次導入生活選書概念的全台第一家MUJI BOOKS、家具訂製與Open MUJI活動空間，今年台南門市再次重新改裝開幕，推出獨家限定的刺繡工房、自助咖啡機與南部唯一的繪本交換服務，服飾陳列貨量更擴大兩倍。
MUJI無印良品台南門市全新導入的「刺繡工房」，讓消費者可在門市購入的布製品加上喜愛的刺繡圖案，成為獨一無二的商品，也能在過程中發揮設計的樂趣；增設的「Open MUJI」攜手在地插畫家發揮創意，設計一幅台南小店走走地圖，並擺放木製座椅與新式咖啡機，讓全家大小都能共讀共樂，自助咖啡機提供美式咖啡、拿鐵、熱巧克力等多種選擇，售價35～40元。
本次改裝也擴大「MUJI BOOKS」書籍陳列面積與數量，增加近千冊書籍、共達5,000冊，主題除了食衣住行育樂等生活面向外，考慮到台南具備文化古都的獨特性，特別導入「地方創生」類書籍，並攜手台南市政府文化局於4月13日舉辦免費講座，邀請「地利小食」負責人蔡仕霖、徐麗敏分享返鄉創業與推廣在地農產的過程與經驗。
考量到新光三越台南西門店客層近7成為愛買服飾的女性，因此將衣料服飾陳列貨量擴大2倍，除了男女裝及童裝外，新引進輕運動休閒風格的「MUJI WALKER」系列服飾，質感輕盈且吸濕快乾；「ONE size」系列有別於一般女裝，特別著重袖長的適切性與剪裁版型，設計概念為單一尺寸即可對應不同身型、年齡及各種場合穿著，透氣舒適的素材也適合南台灣的氣候。
即日起至3月27日於MUJI無印良品台南門市當日單筆消費滿1,000元即贈100元抵用券一張；消費滿2,000元再加贈與台南店家「清隆帆布行」合作的獨家限量束口袋，限量500份送完為止；另有購買男女裝任2件9折、指定收納用品系列單筆消費滿5,000元送500元抵用券、臉部保養品系列任2件9折、異國咖哩速食包系列任3件85折、購買指定款有機棉托特包贈刺繡字母貼一枚、指定款懶骨頭沙發組限量優惠價4,150元、購買敏感肌化妝水加購原色化妝棉一包享組合優惠價390元等優惠，持新光三越貴賓卡購買指定款四輪硬殼止滑拉桿箱35L，扣貴賓卡10點即可享優惠價3,900元。
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