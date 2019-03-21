小資女必收！韓妞最愛「紅豆牛奶色」 這5款開架唇彩手刀快買

2019-03-21 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



今年春季韓妞最愛的唇色之一，就是「紅豆牛奶色」，比起豆沙色更柔美、有氣質，又像是在莓果色中調和了一些乾燥玫瑰風情，百搭又顯白，除了專櫃品牌狂推，開架其實也有好入手的「紅豆牛奶色」唇彩，這5款快放入口袋名單！

●REVLON露華濃HD超霧感唇釉「＃825好嗆辣椒」

露華濃HD超霧感唇釉是擁有慕斯質地的唇膏，顯霧卻不緊繃，全新推出4款能顯白亞洲女性膚色的色號，其中「＃825好嗆辣椒」就是韓妞瘋追的「紅豆牛奶色」，結合玫瑰和棕紅色調，不過度搶鏡卻能讓妝容好感度倍增。

●innisfree花漾綿蜜唇萃「＃11裸色玫瑰楓葉」

光看色號的命名是不是就覺得好浪漫？以鮮榨玫瑰花瓣為基礎而延伸出的色彩，比起乾燥玫瑰色更鮮豔一些，讓臉部更顯白明亮，「＃11裸色玫瑰楓葉」是霧面質地，更多了一點粉紫的感覺，特別適合白皙膚色。

韓國當紅女團Red Velvet Seulgi代言色，散發琺瑯瓷釉般的水亮光澤包覆飽和鮮豔的色澤，薄塗一層可打造紅豆牛奶色美唇，如果厚擦色調會更偏暗紅，是一種低調氣勢的紅唇。

持久顯色柔霧因子，讓唇色亮眼卻不斑駁，並隨著時間轉化輕盈霧感質地，主打色「＃124擁吻」是顯白肉桂豆沙色。

●MAYBELLINE媚比琳極綻色緞光絲柔唇膏「＃888單身派對」