天氣忽熱忽冷神煩！燦坤、全國電子空調早販開跑 最高現折5千元

2019-03-21 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



今年受暖冬影響，導致空調在冬季銷售量逆勢成長2成，也因氣候變化急遽，兼具冷暖氣、清淨、除濕等功能的空調大受歡迎，約占銷售量5～6成，風扇也提前大發利市，與去年同期銷量暴增2倍。燦坤、全國電子空調早販優惠開跑，由於今年空調搭載更節能的R32冷媒機種增多，加上各地方政府的節能家電補助陸續公布，空調早販的買氣已逐漸升溫。

燦坤3月22日起至4月8日推出「早鳥3重奏」活動，為空調早販拉開序幕，配合政府冰箱、空調汰舊換新節能補助最高3,000元，冰箱、空調、電視指定機種最高現折5,000元，並獨家攜手大金空調，購買大金空調免費安裝原廠指定銅管。3月31日前燦坤會員綁定App，抽1,000名送50 App現金券；4月30日前會員使用App預約空調場勘或空調保潔服務且購買不限品牌的空調，可參加市價15,999元的奇虎掃地機器人抽獎，共將抽出5名。

燦坤主打Panasonic 1對1變頻單冷空調CU－K22BCA2市價24,100元、會員價19,900元，再享原廠好禮5選1；DAIKIN一對一變頻冷暖空調R32經典系列RHF／FTHF25RVLT市價30,980元、會員價29,980元，可享現折2,000元及使用大金原廠銅管服務；dyson空氣清淨氣流倍增器TP00市價20,500元、會員加購價13,999元。

全國電子即日起至3月31日推出指定空調15期零利率再送頭期款現金、買空調獨享空氣清淨機加購優惠、限定機種免基本運費及免費標準安裝、空調總統級精緻服務、空調7年免費延長保固等早鳥優惠，日立、Panasonic、大金、富士通、LG、奇美、聲寶、東元、三菱、三洋、禾聯、SHARP等12大品牌也推出買指定機種空調另加碼好禮或最高現折4,000元。

免費加入全國電子會員即可享空調總統級精緻服務、冷氣7年免費延長保固，空調總統級精緻服務訂定10道嚴謹工法，從購買空調、安裝空調的標準步驟、完工確認到售後關心，冷氣7年免費延長保固服務則包括上述12大品牌空調。